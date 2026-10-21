El Gobierno Vasco conmemorará 'el Día de la Memoria' el 10 de noviembre en la escultura la Paloma de la Paz en Donostia

Consejo de Dirección de Gogora - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco conmemorará el 10 de noviembre el 'Día de la Memoria', en un acto institucional en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo y la violencia en Donostia, a los pies de la escultura la Paloma de la Paz, de Nestor Basterretxea, en la explanada de Sagües, en el barrio de Gros.

Así se ha informado en la reunión del Consejo de Dirección del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) celebrada este mediodía en la sede de Lehendakaritza, en Vitoria-Gasteiz.

En la reunión, presidida por el lehendakari, Imanol Pradales, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el director de Gogora, Alberto Alonso, se ha aprobado también el anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2027 que asciende a 5.283.000 euros, así como el 'Plan de Actuación' para el próximo año, donde se recogen las directrices generales y líneas de actuación que marcarán la actividad del Instituto Gogora a lo largo del próximo año.

Al respecto, Gogora sigue apostando por la investigación con la finalidad de "ser agente activo para el conocimiento y la comprensión de hechos del pasado, de forma que aporte a la ciudadanía las herramientas necesarias para la construcción de una memoria crítica y reflexiva, basada en el rigor histórico y el debate constante con nuestro pasado".

Así, en la reunión se han destacado algunas de ellas, como el estudio de la violencia de persecución en Euskadi, una estrategia de acoso, amenaza y hostigamiento social y político impulsado por ETA y su entorno, a lo largo de toda su trayectoria.

Esta investigación quiere poner el foco sobre otras vulneraciones de derechos humanos más allá del asesinato y que han tenido menor visibilidad, como es la extorsión económica y el señalamiento directo en diferentes ámbitos: el local, el universitario, a los medios de comunicación o a las organizaciones pacifistas.

La investigación partirá de la elaboración de un marco de análisis y de alcance de esta violencia en Euskadi y pondrá en el centro de la investigación la recogida y divulgación de testimonios de víctimas de esta violencia. Todo ello, a su vez, con el objetivo de "reconocer y dar visibilidad a estas víctimas".

Asimismo, el plan aprobado hoy recoge la elaboración del diccionario biográfico del Consejo General Vasco (1978-1980); la investigación sobre las personas afectadas por la poliomelitis durante la dictadura; y la investigación de las exhumaciones tempranas en Euskadi, que son aquellas llevadas a cabo, principalmente entre 1976-1980, por movimientos civiles y vecinales para localizar y desenterrar a las víctimas del franquismo.

FRANQUISMO

A lo largo de 2027 se seguirá con la investigación sobre la diversidad sexual y de género bajo el franquismo, centrado en la represión y también en los movimientos colectivos de reivindicación. En relación a esta investigación, está prevista la realización de una serie de acciones de carácter divulgativo con el objetivo de socializar y difundir algunos aspectos del estudio, que sean a su vez, actos de reconocimiento para las personas que han sufrido este tipo represión.

También está previsto desarrollar un plan de actividades extracurriculares para incidir sobre el valor ético y pedagógico de la memoria. Esta actuación está pensada en la línea de las actividades desarrolladas los dos últimos años en el BEC --'30 años de la Socialización del Sufrimiento' y 'Franco, Franco, Franco. Una iniciativa para la deslegitimización del franquismo'-- con el foco puesto en el alumnado de secundaria.