Gobierno Vasco convoca con 300.000 euros las ayudas a entidades sin ánimo de lucro de prevención y control del VIH/sida

VITORIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado este martes la orden de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, por la que se convocan ayudas del Departamento de Salud dirigidas a entidades de iniciativa social y sin ánimo de lucro que durante 2024 desarrollen actividades de prevención y control de la infección por VIH/sida, Hepatitis C o Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en el ámbito de Euskadi, por importe de 300.000 euros.

El Departamento de Salud ha informado de que con esta convocatoria "mantiene el impulso a la labor que desarrollan en Euskadi estas organizaciones" en el campo del VIH/sida, la Hepatitis C y las ITS, "esencial junto a la acción de las distintas administraciones públicas en la causa común de prevenir la transmisión de estas infecciones y mejorar la situación de las personas ya portadoras del virus, con prioridad a los colectivos más vulnerables a nivel socioeconómico".

Así, serán objeto de ayudas en esta convocatoria los proyectos de intervención dirigidos al colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, dada la actual relevancia epidemiológica del VIH, hepatitis C e ITS en dicho colectivo.

También se incluyen los proyectos dirigidos a otros colectivos vulnerables en relación al VIH, hepatitis C e ITS como personas inmigrantes, personas usuarias de drogas por vía parenteral, personas que ejercen la prostitución, y en general personas en situación de exclusión social, así como los proyectos orientados al diagnóstico precoz de la hepatitis C, VIH e infecciones de transmisión sexual; y los proyectos de apoyo psicológico y social a personas que viven con el VIH.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la orden en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).