Gobierno Vasco convoca ayudas al sector pesquero y acuícola, que contarán con una dotación de 13,35 millones

VITORIA 7 Oct.

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado la convocatoria de ayudas al sector pesquero y acuícola dirigidas a fomentar la pesca sostenible, impulsar la economía azul y la recuperación de los recursos biológicos acuáticos, entre otros aspectos. La cuantía se elevará a 13.358.952 euros y se otorgará entre el 50% y el 90% de los gastos subvencionables.

Según ha informado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, se podrán beneficiar de estas ayudas personas físicas y jurídicas, comunidades de bienes, organizaciones de productores del sector pesquero, cofradías de pescadores y sus federaciones, y organismos científicos o técnicos que contraten, financien o realicen las inversiones y gastos que se consideren subvencionables.

La cuantía de las ayudas se elevará a 13.358.952 euros, de los que 9.351.266 euros corresponden al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y 4.007.686 euros corresponden a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Un total de 4.108.952 euros son créditos de pago del ejercicio 2025, otros 6.250.000 euros créditos de compromiso para el ejercicio 2026, y 3.000.000 euros créditos de compromiso para el ejercicio 2027.

Las ayudas oscilarán entre el 50% hasta el 90% de los gastos susceptibles de ser subvencionables. Entre los aspectos que se tendrán en cuenta a la hora de otorgar la puntuación se encuentran la contribución a la Estrategia DAFO y tipo de actividad del programa, la contribución a los indicadores de resultado y la contribución a planes y programas. Las inversiones o gastos subvencionables deberán haberse iniciado durante 2025, y tendrán que darse por finalizados el 31 de diciembre de 2027.

El plazo para la presentación de solicitudes se pondrá en marcha desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOPV, con el plazo máximo de un mes. No obstante, y de manera retroactiva, serán admitidas solicitudes para proyectos que se hayan comenzado a ejecutar desde el pasado 2 de enero