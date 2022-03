Gobierno Vasco cree que el acuerdo con los transportistas "puede ser un importante avance"

Tapia insiste en la necesidad de desligar el precio de la electricidad del coste del gas y se muestra "sorprendida" con Sánchez y el PSOE

BILBAO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha afirmado este viernes que el acuerdo alcanzado esta pasada madrugada por el Gobierno central con los transportistas "puede ser un importante avance".

Tapia se ha referido así, en una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, y recogida por Europa Press, al acuerdo que el Gobierno ha alcanzado esta madrugada con los transportistas para revertir la subida de precios de los carburantes con un paquete de treinta medidas de más de 1.000 millones de euros.

Así, ha considerado que algunas de las cuestiones que reclama el sector del transporte son "estructurales", pero que la que tiene "incidencia directa" en la situación que se vive actualmente es la del precio del combustible.

"El acuerdo logrado ayuda en ese aspecto, y da como para continuar trabajando en las cuestiones estructurales. El acuerdo tiene propuestas importantes para los transportistas, que van a mejorar sus condiciones, y puede ser un importante avance", ha reiterado.

Tapia ha señalado que, como consecuencia de la huelga del transporte, la situación en Euskadi "es distinta según la empresa". Así, ha explicado que las mercancías que llegan a los puertos "muchas veces" se pueden descargar, pero que posteriormente, "no se puede sacar a los camiones".

Asimismo, ha recordado que muchas empresas que tienen cerca la cadena de abastecimiento continúan produciendo, pero que "luego no pueden sacar fuera de la empresa eso que han producido, y fuera no entienden qué sucede y hacen cumplir lo acordado en el contrato, es decir, pueden llegar multas, y eso es perjudicial". Además, ha asegurado que otras muchas empresas no tienen suficiente abastecimiento y "van a parar".

"Hay mil consecuencias, y puede ser la puntilla para nuestro sector. Esperemos que no sea así, porque me parece que las medidas son un avance importante. Apostemos de verdad por el diálogo, pero mientras seguimos trabajando, porque el perjuicio no es tan solo para el sector del transporte. Estamos viendo que de ese sector pasa a todo, y eso no nos lleva a buen puerto", ha asegurado.

PRECIO ENERGÍA

Asimismo, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente ha insistido en solicitar que se desligue el precio de la electricidad del coste del gas, y se ha mostrado "sorprendida" con la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del PSOE en esta cuestión.

"Estoy algo sorprendida. Ayer se presentó una moción en el Congreso que recogía la anulación de la relación entre el precio de la electricidad y el del gas, y el PSOE se abstuvo. Luego escuché al presidente Sánchez hablar de que la Península Ibérica puede ser algo diferente porque no depende tanto del gas ruso. Por lo tanto, estoy sorprendida, y no sé exactamente qué es lo que plantea", ha indicado.

Así, ha reiterado que "lo más importante e imprescindible" debería ser "desligar los precios de la electricidad y del gas", ya que, según ha dicho, "siendo importante la huelga de los transportistas, el precio de la energía, la electricidad y el gas condiciona totalmente toda nuestra industria, a lo que hay que sumar la falta de abastecimiento y materia prima que nos ha traído la guerra".

"Si esos tres factores se mantienen como están, podemos llegar a una grave situación. Por lo tanto, lo que necesitamos es que el acuerdo logrado con los transportistas sea válido para seguir trabajando, y que baje el precio de la energía. Si se limita la influencia de esos dos factores, creo que nuestras empresas tienen capacidad para salir adelante", ha asegurado.