El Gobierno Vasco decreta tres días de luto oficial por el fallecimiento del ex lehendakari Carlos Garaikoetxea

Archivo - El Lehendakari, Imanol Pradales, y el ex-Lehendakari, Carlos Garaikoetxea - Europa Press - Archivo

VITORIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento de Carlos Garaikoetxea, lehendakari en las legislaturas de 1980 y 1984, quien falleció este pasado lunes a los 87 años de edad a causa de un infarto.

En un decreto firmado por el propio lehendakari, Imanol Pradales, el Ejecutivo declara luto oficial en la Comunidad Autónoma del País Vasco hasta las 23.59 horas del miércoles día 6 de mayo, durante los cuales las banderas oficiales ondearán a media asta.