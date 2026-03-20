Gobierno Vasco destaca que "la reducción de la factura eléctrica fortalece al escudo industrial vasco"

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad de Euskadi, Mikel Jauregi - H.Bilbao - Europa Press

VITORIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha valorado la inclusión del decálogo del lehendakari, Imanol Pradales, en las medidas energéticas anunciadas este viernes por el ejecutivo central para paliar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, y ha destacado que "la reducción de la factura eléctrica fortalece al escudo industrial vasco".

En un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha recordado que el lehendakari trasladó la semana pasada al Gobierno Sánchez un decálogo de medidas de urgencia destinadas a reducir la factura eléctrica de los hogares, para "proteger a las familias y a las personas más vulnerables" y, "especialmente, a la industria vasca".

Tras la comunicación pública de las medidas aprobadas por el Ejecutivo central, el Gobierno Vasco ha valorado que las propuestas contempladas en el decálogo del lehendakari sean recogidas, lo cual "ayuda a la reducción de la factura eléctrica para ganar en competitividad".

Entre estas medidas se incluyen la rebaja del IVA de la electricidad al 10%, la suspensión del impuesto a la generación eléctrica del 7%, la reducción del impuesto especial de electricidad al 0,5% y la bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.

Estas propuestas las realizó el lehendakari tras escuchar a los representantes de la industria vasca en la reunión del Grupo para la Defensa Industrial de la semana pasada. En este encuentro, la industria reclamó de manera unánime "la necesidad urgente" de ejecutar medidas para reducir la factura eléctrica.

En este sentido, el Ejecutivo vasco ha denunciado que se da la paradoja de que "la industria vasca paga una factura eléctrica mayor que sus competidores en Francia y Alemania, aunque el coste de producir esta electricidad sea menor", debido a "las distorsiones y sobrecostes que han sido añadidas a la factura eléctrica por diferentes gobiernos españoles en los últimos lustros".

Respecto a las medias anunciadas este viernes, el Gobierno Vasco ha dicho que "queda a la espera de conocer la cuantía para el mecanismo de compensación de costes indirectos de CO2", tal y como se ha solicitado desde Euskadi.

REDUCIR LA FACTURA ELÉCTRICA

En su opinión, estas medidas supondrán "un ahorro importante para la industria electro intensiva vasca, que está sufriendo la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio; unas medidas necesarias para el sector siderúrgico vasco, que ya estaba sufriendo las consecuencias de los aranceles Trump".

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha declarado que, "a falta de un análisis más profundo, la reducción de la factura eléctrica fortalece el escudo industrial vasco". "Desde el Gobierno Vasco llevamos meses denunciando que nuestra industria paga una factura eléctrica mayor que Francia y Alemania, cuando el coste energético es menor, por eso, pedíamos la eliminación o reducción de los sobrecostes a la factura eléctrica", ha argumentado.

El ejecutivo Pradales analizará otras medidas anunciadas por el Gobierno español como las ayudas y medidas fiscales para impulsar el autoconsumo fotovoltaico, bombas de calor y puntos de recarga para vehículos eléctricos, iniciativas todas ellas, ha remarcado, "ya en vigor en Euskadi".

En este primer análisis y a falta de conocer los detalles de las medidas que se publicarán oficialmente este sábado, el Gobierno vasco ha indicado que "echa en falta" la adopción de medidas específicas para aquellas empresas industriales que hayan sufrido un doble 'shock', arancelario y energético, durante este último año. Tras este balance inicial, el Gobierno Vasco ha anunciado que hará una valoración más detallada la próxima semana.