El Gobierno Vasco destina 20.000 euros al proyecto Kultural 'Kortak' en Urdaibai (Bizkaia)

VITORIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado la concesión de una subvención directa de 20.029,27 euros a Caniche Editorial para el desarrollo del proyecto cultural "Kortak", que se llevará a cabo en Iturribide Etxea, en Ibarrangelu (Urdaibai, Bizkaia).

La iniciativa busca descentralizar la creación artística, acercando la producción cultural a nuevos públicos y espacios distintos de los urbanos tradicionales, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El proyecto se estructura en tres jornadas temáticas -Itsasoa, Paisaia y Lorategia- que explorarán la relación entre arte, territorio y cultura, combinando ponencias, activación de piezas artísticas y la participación de la comunidad local.

Además, se organizarán tres sesiones de vídeo-club con obras de Ainhoa Gutiérrez del Pozo, Olatz González Abrisketa, Asunción Molinos Gordo y Oliver Ressler, acompañadas de coloquios entre artistas y pensadores.

Con esta iniciativa, el Gobierno Vasco pretende reforzar su compromiso con la creación contemporánea, la innovación cultural y la consolidación de Euskadi como referente en prácticas artísticas colaborativas.