Gobierno Vasco destina 20,7 millones a la asistencia jurídica gratuita en 2026, que supone un aumento de 2,7 millones

Archivo - Imagen del Colegio de Abogados de Bizkaia en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos destinará 20,6 millones de euros en 2026 a la asistencia jurídica gratuita de las personas que carecen de recursos para contratar abogado y que "nadie renuncie a defender sus derechos por cuestiones económicas". Se trata de un incremento de 2,7 millones respecto al ejercicio anterior.

A propuesta de la consejera María Jesús San José, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 20,7 millones de euros para financiar el servicio de asistencia jurídica gratuita que prestan los letrados de los Colegios de la Abogacía y Procuraduría de la Comunidad Autónoma en 2026.

La justicia gratuita es un derecho constitucional que beneficia mayoritariamente a las personas imputadas, detenidas o presas que carecen de recursos económicos suficientes para contratar los servicios particulares de un profesional de la Abogacía.

En concreto, los colegios de abogados recibirán 17,6 millones para financiar el turno de oficio y de guardia, y 1,8 millones más para sufragar gastos de funcionamiento. Este ejercicio se ha sumado a estas partidas el importe que en 2025 se destinó a los medios adecuados de solución de controversias (MASC).

Esto responde a que, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en el segundo trimestre de 2025 finalizó la subvención que recibían los Colegios de abogados de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para el cumplimiento de los medios adecuados de solución de controversias (MASC), ya que dejaba de ser un proyecto piloto.

El importe no ejecutado de dicha subvención, alrededor de 360.000 euros, no se perdió, sino que se transfirió a la partida de turno de oficio y de guardia y a la partida de gastos de funcionamiento.

De esta forma, se transfirieron 107.000 euros a los Colegios de la Abogacía del País Vasco para el turno de oficio y de guardia, y 253.000 euros para gastos de funcionamiento.

El objetivo era dar continuidad a las actuaciones realizadas en el ámbito de los MASC pero desde otras partidas presupuestarias, más acordes a la nueva situación. Estos importes se han mantenido en las partidas del presupuesto de 2026. Por su parte, los Colegios de Procuradores recibirán un millón para el turno de oficio y 250.000 euros para gastos de funcionamiento.

ACCESIBILIDAD PLENA A LA JUSTICIA

El Departamento dirigido por San José ha destacado que, de esta forma, se pretende garantizar el acceso pleno al servicio público de la Justicia, y evitar que "nadie renuncie a defender sus derechos por cualquier razón, en este caso por cuestiones económicas".

Con esta actuación, se cumple el objetivo recogido en el Programa de Gobierno para "agilizar el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita y dignificar el trabajo que realizan las y los profesionales de la abogacía, la procuraduría y los graduados sociales".