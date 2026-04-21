Gobierno vasco destina 2,1 millones a la dinamización y competitividad comercial de Euskadi

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BILBAO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado la orden del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo que convoca la concesión de ayudas Hirigune, por un importe de 2.150.000 euros, destinadas a impulsar la actividad de las asociaciones de comerciantes. Además, también se ha aprobado en consejo de Gobierno una subvención directa de 146.690 euros para la continuación del desarrollo del Proyecto Berriro, herramienta de fidelización digital integral para el comercio local.

En concreto, el objetivo del programa Hirigune 2026 es fomentar las estrategias zonales de cooperación, dinamización y competitividad comercial urbana con el fin de revitalizar el sector comercial de Euskadi.

El Gobierno vasco ha destacado que se busca apoyar al tejido asociativo comercial vasco y a las actuaciones de las asociaciones de comerciantes, asociaciones mixtas de comercio, y las plataformas de comercio urbano de las tres capitales.

Los proyectos que se dotarán presupuestariamente serán aquellos que fomenten el trabajo compartido y la colaboración entre empresas para el impulso de actuaciones que mejoren y refuercen el sector y su modernización.

También se valorará que fomenten la creación de un clima comercial "vivo y estimulante" que redunde en la visibilidad del comercio local y de proximidad y que promuevan "nuevas soluciones que impulsen la modernización del sector comercial, su digitalización y uso de tecnologías, y su presencia en todos los canales de comercialización".

Las entidades beneficiarias de estas ayudas serán las asociaciones de comerciantes municipales, las asociaciones mixtas y las plataformas, agrupaciones o asociaciones de comercio urbano. Al igual que en la edición anterior, la convocatoria Hirigune se realiza en la modalidad de concurrencia competitiva no concursal.

El Gobierno vasco ha destacado que la utilización de este sistema garantiza la distribución de la ayuda entre todas las entidades, que cumplan con los requisitos exigidos para resultar beneficiarias de la misma, con una distribución territorial importante.

PROGRAMA BERRIRO

En el consejo de Gobierno de este martes también se ha aprobado una subvención directa por importe de 146.690 euros para la continuación del desarrollo del Proyecto Berriro, herramienta de fidelización digital integral para el comercio local, de manera que pueda gestionar sus programas de fidelización de forma autónoma, adaptándolos a sus necesidades específicas y maximizando su impacto comercial.

Tras la creación de la aplicación de fidelización en 2025, ahora comienza la segunda fase, que tiene como objetivo implementación de esta herramienta en las distintas comarcas de Euskadi.

En 2026 se implementará este proyecto en la Comarca Arratia-Nerbioi, y Durangaldea. Entre 2027 y 2028 el objetivo es implementar el proyecto en el resto de las comarcas.

Los objetivos estratégicos que se pretenden conseguir son construir la primera red de fidelización del pequeño comercio en Euskadi para que en 2028 "sea realidad un ecosistema compartido que conecte territorios y municipios vascos, dinamice el consumo local y genere inteligencia comercial territorial".

También se busca mejorar la cohesión territorial, desarrollando un sistema digital interconectado en los tres territorios y las 24 comarcas de Euskadi.

Otros objetivos son la ligitación accesible, la retención del gasto local para evitar la fuga hacia plataformas globales, el valor institucional con coordinación con ayuntamientos y diputaciones y la obtención de datos agregados para el diseño de políticas públicas "más eficaces".