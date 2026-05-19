El Gobierno Vasco destina 600.000 euros a ayudas para la conservación de las razas ganaderas puras de Euskadi

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VITORIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado una convocatoria de ayudas dotada con 600.000 euros y dirigida a las asociaciones ganaderas de razas puras de Euskadi, con el fin de impulsar la conservación, mejora genética y modernización del sector ganadero vasco.

La iniciativa busca reforzar el trabajo que realizan estas asociaciones en la gestión de libros genealógicos, los programas de selección y mejora y promoción de las razas y el control de rendimientos. El programa también pretende contribuir al mantenimiento de la actividad económica en el medio rural y en las zonas de montaña de Euskadi.

Las ayudas podrán cubrir hasta el 100% de determinados gastos vinculados a la participación y en certámenes ganaderos, estudios genéticos, actuaciones ligadas al programa de conservación, o la edición y publicación de los libros genealógicos y los catálogos de sementales y hembras reproductoras.

La convocatoria contempla además ayudas para pruebas de rendimiento y evaluación genética del ganado, programas de selección y actuaciones relacionadas con la mejora funcional de las razas en cuestión. Estas actuaciones permitirán avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas de innovación aplicadas a la producción ganadera.

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco priorizará los proyectos ligados a las razas autóctonas vascas y a aquellas catalogadas en peligro de extinción, así como las iniciativas con interés técnico y científico orientadas a mejorar la competitividad, sostenibilidad y rentabilidad de las explotaciones ganaderas.

Podrán acceder a estas ayudas las asociaciones ganaderas de razas puras inscritas y reconocidas oficialmente en Euskadi para la gestión de libros genealógicos.