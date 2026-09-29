Gobierno Vasco destina más de 934.000 euros para "reforzar la economía social y la participación" en las empresas vascas

VITORIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco ha aprobado este martes dos convocatorias de subvenciones dirigidas a la economía social vasca, "impulsar la responsabilidad social empresarial y fomentar una mayor participación de las personas trabajadoras en las empresas", con dos líneas de ayudas que cuentan con una dotación conjunta de 934.595 euros para 2026.

Según ha trasladado la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, tras la reunión del Consejo del Ejecutivo autonómico, la partida principal, dotada con 755.800 euros, se dirige a la consolidación de las estructuras asociativas de las empresas y entidades de economía social de Euskadi.

Podrán acogerse a estas ayudas las entidades representativas de sociedades laborales y cooperativas, las organizaciones de integración de entidades de economía social, las entidades de la economía solidaria, las asociaciones de centros especiales de empleo de iniciativa social y las organizaciones intersectoriales de personas trabajadoras autónomas con al menos dos años de antigüedad.

Estas ayudas están destinadas a financiar los gastos necesarios para el mantenimiento y la consolidación de dichas estructuras durante 2026. Entre los conceptos subvencionables se incluyen los gastos de personal y funcionamiento, la participación en órganos institucionales, la contratación de servicios externos vinculados a la actividad ordinaria, como informes jurídicos o auditorías, y las amortizaciones correspondientes al inmovilizado propiedad de las entidades.

Por otro lado, la segunda convocatoria aprobada dispone de 178.795 euros para "apoyar la implantación de la responsabilidad social empresarial y fomentar la participación de las personas trabajadoras en las empresas de Euskadi".

De esta cantidad, 128.795 euros corresponden a la partida de 'Responsabilidad Social y Participadas' sujeta al régimen de minimis, mientras que los 50.000 euros restantes se destinan a actuaciones no sujetas a dicho régimen. Las ayudas minimis son aquellas subvenciones que no necesitan notificar su concesión a la Comisión Europea por ser de bajo importe y que no alteran la libre competencia.

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Esta segunda convocatoria de ayudas permitirá financiar la elaboración de memorias de sostenibilidad y de contabilidad social aplicada, las actividades de difusión e investigación relacionadas con la responsabilidad social empresarial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como el diseño de herramientas para mejorar la participación de las personas trabajadoras en la gestión y en los órganos de las empresas de economía social.

También impulsará la elaboración de pactos que regulen el relevo societario y la implantación de planes de participación en pequeñas y medianas empresas que no pertenezcan a la economía social.

Podrán solicitar las ayudas: las cooperativas, sociedades laborales, universidades, asociaciones empresariales, entidades especializadas en responsabilidad social o gestión avanzada y pymes con centros de trabajo en Euskadi, según la modalidad correspondiente. Las actuaciones deberán iniciarse durante 2026 y finalizar antes del 15 de diciembre de mismo año.

En el caso de las ayudas para estructuras asociativas, el plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la publicación de la orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

Para la convocatoria de responsabilidad social empresarial y participación, el plazo concreto se establecerá en la propia orden. Las solicitudes deberán tramitarse por medios electrónicos a través de la sede electrónica de la Administración Pública de Euskadi.