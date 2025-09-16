El Gobierno Vasco destina un millón de euros a la participación de la comunidad educativa

VITORIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado una convocatoria de ayudas dotada con un millón de euros y destinada a diversas asociaciones integrantes de la comunidad educativa, con el objetivo de subvencionar las actividades formativas que éstas desarrollan.

La convocatoria está destinada a las asociaciones de alumnos y alumnas de centros públicos de Educación de Personas Adultas, a las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas de centros docentes de enseñanza no universitaria, excepto del primer ciclo de Educación Infantil (AMPAS), con 650.000 euros; a las federaciones y confederaciones, con 350.000 euros; y a las cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza no universitaria, con 33.000 euros.

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco mantiene esta línea de ayudas para fomentar la participación y la colaboración de las familias a través de sus actividades complementarias. Estas actividades deberán ser coherentes con el proyecto educativo del centro e incorporar actividades formativas tanto para padres, madres y tutores como para el propio alumnado.

A través de este programa se impulsarán las actividades que fomenten la inclusión, la coeducación y el bienestar del alumnado. La salud emocional, la convivencia positiva, y el fomento del euskera, tanto en actividades físico-deportivas como de ocio, o la mejora de la competencia digital serán otros de los objetivos comunes que buscan las actividades financiadas.