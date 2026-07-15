El Gobierno Vasco destinará 1,2 millones para modernizar la empresa Maderas Gámiz en la Montaña Alavesa - GOBIERNO VASCO

VITORIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha destinado 1,2 millones para modernizar la empresa Maderas Gámiz en la Montaña Alavesa sustituyendo maquinaria antigua por equipos más modernos, según ha informado este miércoles en un comunicado.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha acudido a la reinauguración de Maderas Gámiz, en Santa Cruz de Campezo, donde ha conocido el proyecto de modernización que la empresa ha desarrollado en su planta de aserrado.

El Gobierno Vasco ha concedido la ayuda de 1,2 millones de euros, a través del programa Lehiatu, lo que representa el 40% de una inversión total de 3,1 millones de euros. El objetivo de este programa es renovar las instalaciones actuales del aserradero, aumentar la capacidad productiva, optimizar el flujo de producción y reforzar la competitividad de la planta.

El proyecto permitirá sustituir maquinaria antigua por nuevos equipos tecnológicamente más avanzados, lo que contribuirá a reducir paradas de producción, disminuir costes de mantenimiento y mejorar la eficiencia general de la instalación. Gracias a la renovación, el Gobierno espera que la planta ahorre hasta un 20% de energía, gracias a la nueva maquinaria.

"La industria vinculada a la madera tiene un enorme valor para el equilibrio territorial de Euskadi, porque fija actividad económica allí donde más se necesita y genera empleo de calidad conectado con el entorno", ha afirmado Barredo.