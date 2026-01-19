Gobierno vasco destinará 340 millones para una FP "más inclusiva, flexible, innovadora y conectada con la empresa"

El lehendakari, Imanol Pradales, presenta la Estrategia FP Euskadi 2030 - EUROPA PRESS

BILBAO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco destinará cerca de 340 millones de euros a la Estrategia FP Euskadi 2030 que fija una hoja de ruta para consolidar una Formación Profesional "más inclusiva, flexible, innovadora y conectada con la empresa", y para reforzar su papel como "motor de progreso social, generación de oportunidades y competitividad del tejido productivo".

El lehendakari, Imanol Pradales, y la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, han presentado este lunes la Estrategia Formación Profesional Euskadi 2030, en un acto en la Torre Iberdrola de Bilbao que ha reunido a más de 300 representantes de centros educativos, empresas, agentes sociales, instituciones y profesionales del sector, así como a miembros del Consejo Vasco de Formación Profesional.

En su intervención, Pradales, tras recordar que en los años 80 la FP era una opción "secundaria", ha señalado que "hoy se ha convertido en un ejemplo de excelencia, soporte de la competitividad, la cohesión social y el talento".

El lehendakari ha mostrado su orgullo por el camino recorrido, pero ha advertido que "hay que seguir trabajando duro" antes retos como los cambio en la tecnología, en la forma de enseñar, aprender y trabajar, y en la sociedad".

La Formación Profesional, ha dicho, "debe anticiparse a todos ellos", tiene que "acertar para mantener el liderazgo, responder a las necesidades de la industria y para seguir creando oportunidades para todos". Para ello, ha explicado que el Gobierno vasco ha elaborado la Estrategia FP Euskadi 2030 con centros, empresas, asociaciones y agentes porque hay "margen de mejora en la Formación Profesional en diferentes ámbitos".

En esa línea, ha apuntado "el apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas, profundizar en la integración con la universidad y en la cultura emprendedora, incrementar la participación de las mujeres en el ámbito industrial, la integración de las personas que vienen a Euskadi en busca de una vida mejor, impulsar el aprendizaje permanente, reforzar las competencias transversales en euskera e inglés, entre otras, y dar un salto internacional aumentando la movilidad de alumnos y profesores".

Por otro lado, ha asegurado que "son muchas las cualidades que han llevado a la FP vasca a convertirse en una opción formativa de vanguardia y en un referente internacional" y, entre ellas, ha destacado "la cercanía, implicación del tejido productivo y capacidad de adaptación".

En la última década, ha señalado, la matriculación ha aumentado un 33% y entre los 51.600 estudiantes inscritos este año en primer curso, hay perfiles "muy diversos en edad, formación y origen". En ese sentido, ha destacado que, en los últimos 5 años, las personas de origen extranjero han crecido un 37% en la FP vasca.

Pradales ha subrayado que el sistema de FP de Euskadi "pone a la persona siempre en el centro, trata de entender su punto de partida, sus necesidades y sus expectativas y ofrece itinerarios y herramientas de crecimiento individualizadas".

"Esto no sería posible sin las más de 20.000 empresas que colaboran de forma estable con el sistema, implicándose en la educación del alumnado, y garantizando el contacto directo con la realidad laboral", ha afirmado, para agradecer la participación de empresas que "dedican tiempo y recursos a formar los perfiles que necesitan, en un claro ejercicio de corresponsabilidad y visión de país".

En la misma línea, ha señalado que la FP Vasca "se adapta permanentemente a las demandas reales de nuestro tejido productivo" y, según ha explicado, lo hace "incorporando metodologías como el modelo dual y el aprendizaje colaborativo basado en retos", así como "enriqueciendo su oferta ligada a los sectores estratégicos: industria 4.0, tecnologías limpias, inteligencia artificial, salud, cuidados o agroalimentación".

La FP Vasca, ha subrayado, "juega hoy un rol fundamental para afrontar con éxito los desafíos de un entorno social, económico y tecnológico en ebullición, aportar desde Euskadi, de forma decisiva, a la reindustrialización europea en la que nos jugamos el futuro, e integrar profesionalmente a miles de personas extranjeras que están llegando a Euskadi estos últimos años".

"AL SERVICIO DE LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD"

Por su parte, la consejera de Educación ha presentado y desgranado los objetivos, compromisos y líneas estratÉgicas de la Estrategia FP Euskadi, que se articula bajo el lema "Una Formación Profesional al servicio de las personas y la sociedad".

Para acompañar su despliegue, se contempla una previsión económica asociada al periodo 2026-2030, estimada en 339,4 millones de euros, destinada a impulsar actuaciones vinculadas a la innovación, la transformación digital, la internacionalización, la orientación y la colaboración con empresas.

En su intervención, Begoña Pedrosa ha señalado que la Estrategia FP Euskadi 2030 "parte de una convicción clara: que la Formación Profesional es uno de los grandes motores para construir un país más cohesionado, más avanzado y con más oportunidades para todas las personas".

En ese sentido, ha subrayado que la FP de Euskadi "no es solo un sistema formativo, sino un verdadero ecosistema de aprendizaje, innovación y transformación, al servicio de la sociedad". "Queremos una FP que no deje a nadie atrás: una FP que acompañe, que oriente y que abra caminos. Una FP que impulse el talento de cada persona, y que lo conecte con el futuro de Euskadi", ha destacado la consejera.

La Estrategia sitúa el foco en los "grandes retos actuales: la transformación tecnológica, la transición sostenible, el relevo generacional y demográfico, la internacionalización, las nuevas necesidades del mercado laboral y la cohesión social". En palabras de Pedrosa, se trata de "una estrategia útil y práctica, pensada para acompañar el día a día de quienes hacen posible la Formación Profesional".

CINCO EJES ESTRATÉGICOS

La Estrategia FP Euskadi 2030 se estructura en torno a cinco ejes, que se concretan en 20 objetivos estratégicos y 37 acciones, con un sistema de seguimiento y evaluación y una revisión prevista a mitad del periodo.

El eje 'Talento para Euskadi' busca el impulso del desarrollo profesional y personal del alumnado, refuerzo de la orientación y acompañamiento, aprendizaje a lo largo de la vida y mejora del acceso a la FP.

Por su parte, con el eje denominado 'Euskadi avanzada', se persigue la promoción de la innovación aplicada, el emprendimiento y la capacidad de los centros como dinamizadores del entorno, mientras que bajo el eje 'Euskadi sostenible' se orienta la formación a una transición verde y justa, con valores de convivencia, ciudadanía y cohesión social.

Por su parte, el eje 'Euskadi digital' contempla el refuerzo de las competencias digitales, incorporación de nuevas tecnologías y adaptación a los entornos productivos emergentes y, por último, el eje 'Euskadi global' busca la proyección internacional, movilidad, alianzas y atracción de talento para responder a los desafíos de un mercado global.

Begoña Pedrosa ha insistido en que la Estrategia "combina ambición y realismo", y marca "prioridades claras: una FP más inclusiva y flexible, más conectada con la empresa, y más orientada a la innovación y a la mejora continua".

Por último, ha pedido su "implicación" al mundo empresarial y ha invitado a los empresarios a "seguir estrechando" la colaboración porque la Formación Profesional es "clave para el talento de Euskadi, el relevo generacional y para ser competitivos", al tiempo que ha advertido al conjunto de instituciones que la Formación Profesional es "una política pública con impacto real en el país, que va más allá del sistema educativo".