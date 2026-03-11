El Gobierno Vasco y Destino Gorbeia colaboran en la planificación de acciones de promoción turística

Cascada de Gujuli - IREKIA

VITORIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo ha organizado, en colaboración con Destino Gorbeia, una jornada de trabajo para las Oficinas Municipales de Turismo (Red Itourbask) con el objetivo de planificar diferentes acciones relacionadas con la información y promoción turística.

La sesión contará con la participación de la directora de Turismo y Hostelería, Clara Navas, el personal de la Dirección de Turismo y Hostelería de Gobierno Vasco, y los técnicos de las Oficinas de la Red Itourbask, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El encuentro comenzará a las 9.30 horas en el Centro Sociocultural de Zigoitia, ubicado en Ondategi (Álava), donde se presentará el programa Itourbask y se realizará una introducción al destino Gorbeia, con una presentación conjunta de la oferta turística del territorio que comparten Álava y Bizkaia.

Tras la presentación, los participantes iniciarán el recorrido por algunos de los espacios más emblemáticos del entorno del parque natural. La primera parada será en el Santuario de Nuestra Señora de Oro, uno de los miradores más conocidos del Parque Natural de Gorbeia, desde donde se disfrutan amplias vistas sobre el valle de Zuia y la Llanada Alavesa.

Posteriormente, el grupo se desplazará al Centro de Interpretación del Parque Natural de Gorbeia en Sarria (Zuia), donde conocerán el Parketxea y su entorno natural. Allí se mostrarán algunos de los espacios del centro, así como el hayedo trasmocho de Sarria y la nueva señalización interpretativa que contextualiza las rutas y recorridos dentro del parque natural.

La jornada continuará con la visita a la Cascada de Gujuli, en Goiuri (Urkabustaiz), uno de los saltos de agua más espectaculares de Euskadi, con más de 100 metros de caída y enclave natural, vinculado también a la tradición mitológica vasca. El programa se completará con una visita a la Oficina de Turismo de Murgia.