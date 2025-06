Gobierno Vasco dice al Estado que "es momento de perder el miedo" al traspaso del primer bloque de la Seguridad Social

Ubarretxena prevé que se culmine el Estatuto en 2025 porque el Gobierno estatal "no ha pedido ampliación de plazo"

BILBAO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha afirmado este viernes que hay que "perder el miedo" al traspaso a Euskadi del primer bloque de Seguridad Social, y ha admitido que, a medida que se acerca la fecha del 15 de julio, día de la celebración de la Comisión Bilateral, que estará presidida por el Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, crece el "vértigo político" por "cómo se puede entender en España" esta transferencia. No obstante, cree que es "factible" y se muestra optimista con la posibilidad de que haya acuerdo a mediados del próximo mes.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ubarretxena ha insistido en que son "positivos" al respecto, porque no ven "ningún impedimento legal ni jurídico para que se pueda proceder al traspaso del primer bloque", que denomina "bloque de protección social" y gestión económica de la Seguridad Social, y ha admitido que es "muy complicado técnicamente y jurídicamente".

"Estamos manteniendo reuniones con dos ministerios distintos, porque las materias están divididas y, en este caso, necesitamos un doble acuerdo: con el ministerio que lidera la ministra Enma Sáiz y con el ministerio que lidera la ministra Yolanda Díaz, y eso lo hace aún más complicado", ha añadido.

Además, ha recordado que estos departamentos están gestionados por dos departamentos distintos --PSOE y Sumar, respectivamente--, y supone "una dificultad añadida a la hora de lograr un acuerdo". "Pero no vemos impedimento. Estamos hablando en estos momentos de las prestaciones no contributivas, de tal manera que Euskadi podría culminar la gestión de todas las prestaciones no contributivas", ha indicado.

Maria Ubarretxena también ha subrayado que ya se traspasó a la Comunidad Autónoma Vasca el Ingreso Mínimo Vital (IMV). "En aquel entonces hubo también reticencias por parte del Estado, se tenía miedo, había un temor a cómo sería la gestión por parte de Euskadi, si eso conllevaría dificultades, diferencias", ha añadido, para precisar que ahora la administración estatal está "muy satisfecha" de la gestión por parte de Euskadi de esta materia.

"Estos antecedentes positivos, allanan el camino y ayudan de alguna manera, porque ya son precedentes, a que podamos culminar ese traspaso de las no contributivas", ha indicado.

POLÍTICAS ACTIVAS Y PASIVAS DE EMPLEO

Tal como ha remarcado la portavoz del Gobierno Vasco, ambas partes también están hablando de que Euskadi "pueda tener también las políticas activas y pasivas de empleo".

Para la portavoz del Ejecutivo vasco, es importante que haya una "ventanilla única". "Es un traspaso totalmente factible y que además va a ayudar a la gestión, vamos a ganar agilidad, vamos a ganar rapidez y, sobre todo, va a ganar la ciudadanía", ha subrayado.

Por tanto, ha dicho que el Gobierno Vasco no ve "más que ventajas en este traspaso". "Yo creo que tenemos que perder los miedos. Efectivamente, según se va acercando el momento, ese vértigo existe, y yo creo que es más un vértigo político por el qué dirán, por el cómo se puede esto entender en España, por las voces que siempre ha habido en contra de este tipo de traspasos", ha señalado.

Ubarretxena ha asegurado que "ya es momento de perder el miedo", porque hay precedentes, como en el IMV u otro tipo de prestaciones, de "que Euskadi lo está haciendo muy bien".

POR FASES

La totalidad de la transferencia de la Seguridad Social, teniendo en cuenta su complejidad, se hará por fases, y la portavoz del Gobierno Vasco ha dicho que "todavía hay que ir perfilándolo", para el traspaso definitivo.

"Al final, son distintas prestaciones, no es lo mismo las no contributivas que la prestación incluso no contributiva del subsidio de desempleo o la contributiva por desempleo. Tendremos que ir marcando fases, también medios materiales, medios personales, cómo se va a hacer ese traspaso. Incluso puede ser que en algunos casos el Estado tiene sus servicios muy centralizados y que hagamos una valoración de los medios personales y materiales, y nuestra propuesta sea descontar cierto coste del Cupo para que Euskadi lo pueda asumir", ha precisado.

Por ello, ha dicho que se barajan "distintas posibilidades". "Desde luego, sí estamos hablando para llegar a acuerdos, para afinar en cómo se debe hacer el traspaso y, por eso, decíamos que no vemos ningún tipo de impedimento legal ni jurídico. Estableceremos unos plazos o es a lo que aspiramos, y que se pueda por fin conseguir un primer traspaso de un primer bloque de lo que sería la protección social y el bloque de la gestión económica de la seguridad social", ha resaltado.

OTRAS TRANSFERENCIAS

En cualquier caso, ha recordado que también se abordan materias como salvamento marítimo, sobre la que se lleva tiempo hablando. "Tenemos una nueva propuesta y son cuestiones que están más avanzadas, y tenemos ahí algunos flecos que hemos ido contrastando también con el Departamento de Seguridad, que sería el que asumiría esa transferencia en caso de que se consiguiera", ha indicado.

Pese a que también conversan sobre otros asuntos, ha insistido en que están "muy centrados en sacar el bloque primero de la gestión económica de la Seguridad Social".

Según ha subrayado, la fecha acordada para culminar el Estatuto de Gernika es 2025. "De hecho, el Estado no nos ha pedido una ampliación de plazo, que lo podía haber hecho. En estos momentos, no tenemos ninguna petición encima de la mesa de la ampliación de plazo y, por tanto, entendemos que las dos partes sabemos que tiene esa fecha ese acuerdo", ha reiterado.

Por todo ello, ha asegurado que van a la Comisión Bilateral del 15 de julio "con buenas sensaciones y con esperanza". "Yo siempre digo que, para hacer este tipo de negociaciones, hay que ser muy positivo y tiene que haber ese talante también de poder conseguir cosas, ir de manera positiva, resolutiva, con propuestas, con opciones, con diversas vías de planteamiento, si realmente se quieren conseguir acuerdos y llegar a puntos de encuentro", ha manifestado.

La portavoz del Gobierno Vasco ha asegurado que ellos irán al encuentro con "un marco de estas características". "Yo soy completamente positiva de cara a ese 15 de julio", ha remarcado.

CAPACIDAD ELÉCTRICA

También ha indicado que se tratará el tema de la capacidad eléctrica de la industria vasca, y ha recordado que el Lehendakari, en la conferencia de presidentes que se celebró en Barcelona, ya apuntó que era "una cuestión prioritaria, y hubo comunidades de distinto color político que estuvieron de acuerdo con la propuesta", como Cantabria y Asturias.

Por ello, aprovecharán la reunión de la Comisión Bilateral para volverlo a poner encima de la mesa e "incidir en esa necesidad que tiene Euskadi de cara a su industria, de cara al futuro y de cara a estar preparados para lo que pueda venir".