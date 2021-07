Gobierno Vasco dice que no se está en "la recta final" de la pandemia y apela a la prudencia

Precisa que se abre el procedimiento para que los de 29 a 16 años pidan cita para vacunarse pero la vacunación "seguirá el orden establecido"

BILBAO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha advertido de que no se está en la "recta final de la pandemia" y ha apelado a la prudencia porque se desconoce cuál va a ser la evolución de esta enfermedad y hay muchos países con bajos niveles de vacunación. Por otra parte, ha precisado que este viernes se abre el procedimiento para que las personas de 29 a 16 años puedan pedir cita para vacunarse, pero la vacunación "seguirá con el orden establecido".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Zupiria ha indicado que la vacunación "va rápido" en Euskadi con el 52% de las personas que están en edad de recibir las vacunas con pauta completa y un 72% con, a menos una dosis".

Según ha manifestado, teniendo en cuenta que la vacuna es "el único antídoto" que hay ante esa enfermedad, eso genera "esperanza" y ha recordado que precisamente el Plan Bizi Berri IV, aprobado el martes por el Gobierno vasco como "guía" para los próximos meses habla de "esperanza y prudencia".

Zupiria ha advertido de que "no se está en la recta final de la pandemia" porque hay que ser conscientes de que es un problema de escala "planetaria".

El portavoz del Ejecutivo vasco ha afirmado que el virus está "corriendo por todo el mundo" y "va a seguir". "Nadie sabe exactamente en qué escenario estamos, ni cuáles son los escenarios que nos que nos podamos encontrar, este mismo brote no nos lo esperábamos hace 20 días",

Por lo tanto, hay que ser "muy prudentes porque hay "continentes enteros que no tienen acceso a la vacuna donde el virus va a seguir contagiando a las personas". Además, ha recordado que "hay una movilidad internacional" y a Europa "siempre que se puede y siempre que es posible llegan personas de otros continentes".

Zupiria ha destacado que acaba de escuchar desde Alemania pedir prudencia y que las desescaladas tienen que ser "muy cuidadosas". "Creo que tenemos motivos, sobre todo, los que vivimos en el primer mundo y tenemos el privilegio de ver completado nuestro proceso de vacunación en unas semanas, para estar esperanzados porque nos vamos a sentir más seguros pero debemos ser muy prudentes porque no sabemos qué evolución puede tener esa enfermedad y porque una parte importantísima de la población del planeta aún no está protegida", ha añadido.

El portavoz del Ejecutivo vasco ha señalado que la vacunación genera a las personas una "sensación de seguridad", pero ha indicado que hay que tener en cuenta que el virus afecta a todo el planeta y, mientras no se resuelva este problema en toda su dimensión, hay que vivir "con prudencia".

Zupiria ha afirmado que lo que más les preocupa es que el contagio de se está dando entre la personas que no están vacunadas, las generaciones de menos de 40 años, porque "se habla de jóvenes pero no solo jóvenes.

Según ha indicado, se ha podido comprobar que esas capas de población más jóvenes "son menos vulnerables" y eso, "hasta el momento", ha provocado que las hospitalizaciones y los fallecimientos de personas menores de 40 años "hayan sido mucho menos".

Ante la apertura este viernes de la citación para vacunarse de personas de 26 a 19 años, Zupiria ha afirmado que es una "gran noticia" que el proceso de vacunación este "avanzado, rápido y bien" y que ya se abra esa "expectativa" de vacunarse a las personas más jóvenes.

"En cualquier caso lo que mañana se abre es un procedimiento para pedir cita y apuntarse, la vacunación va a continuar en el orden que está establecido, la semana que viene hay que finalizar con los colectivos que han sido considerados esenciales y aún no han completado su vacunación, en la década de los 60 todavía quedan muchos sin recibir la segunda vacuna", ha señalado.

Por lo tanto, ha indicado que "hay un orden que se va a seguir y que va a continuar" y ahora se abre la posibilidad para que, en función de las agendas y de las vacunas disponibles, se empiece también a vacunar al personal más joven". "Pero esto no va a pasar en una semana, para cuando acabe este proceso, van a pasar mes y medio o dos meses", ha manifestado.

En relación a la vacunación de la segunda dosis de Astrazeneca para las personas de 60 a 69 años, Zupiria ha afirmado que, aunque hay voces que han recomendado adelantarla, pero "la vacuna en su prospecto indica una serie de fechas". "Somos unos afortunados, yo, como persona que he recibido una vacuna en este mundo, y en este momento de pandemia, me considero un ser privilegiado", ha añadido.

BOTELLONES

Ante los botellones y no fiestas, ha afirmado que no es quién para decir a un alcalde como actuar pero ha puesto de relieve que los contagios se están produciendo en aglomeraciones de personas sin mascarillas, en "mesas en las que se han juntado más de seis personas y no se han guardado las distancias y sin mascarillas".

A su juicio, las medidas para evitar estos contagios son "el sentido común, la responsabilidad y la solidaridad por parte de todos". "Y a partir de ahí pues están las instituciones municipales, territoriales y autonómicas para adoptar otro tipo de medidas más coercitivas", ha manifestado.

Zupiria, que ha afirmado desconocer qué órdenes se han dado a la Ertzainza o las policías locales, ha indicado que las policías "ya harán lo que tengan que hacer", pero los adultos deben hablar "mucho con los jóvenes e intentar convencerles de que sus comportamientos en un momento tan importante como este son decisivos".

"Y luego tenemos que tener ese sentido de solidaridad con las personas que aún no están vacunadas, con las que aún no han completado su los vacunación, con los sectores económicos que se verán afectados si los contagios continúan", ha añadido.

Zupiria cree que la mayoría de los municipios han adoptado una "medida saludable" que es "no organizar fiestas y organizar actividades culturales con aforos determinados y unos protocolos adecuados". "Esa es la alternativa a la que deberíamos dirigir los esfuerzos los que tenemos capacidad de organizar cosas y deberíamos ser exigentes ante actuaciones espontáneas o celebraciones que no guardan ninguna medida", ha manifestado.

Preguntado por si faltaría más contundencia policial para evitar brotes como el de Hernani, ha indicado que en ese municipio ha habido "mucha mezcla de cosas, gente en la calle, una charanga espontánea, hosteleros que han visto que tenían posibilidades de hacer caja esa noche y han prescindido de las medidas". A su juicio, ha habido un cúmulo de circunstancias que "no se deberían producir".