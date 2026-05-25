Gobierno Vasco y diputaciones firman un acuerdo para reforzar un modelo turístico "ético, equilibrado y sostenible"

El acuerdo ha sido firmado por el consejero y las diputadas forales de Turismo de los tres territorios históricos - IREKIA

VITORIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco y las diputaciones forales han firmado un 'Pacto por el Turismo Sostenible' para reforzar un modelo turístico "ético, equilibrado y sostenible" a través de la coordinación institucional, la promoción, y la inteligencia turística basada en datos.

El acuerdo ha sido firmado este lunes por el Consejero de Turismo, Javier Hurtado; y las diputadas forales de Turismo de los tres territorios históricos : Cristina González (Álava), Sonia Pérez (Bizkaia), y Azahara Domínguez (Gipuzkoa).

El objetivo del pacto es "busca reforzar la coordinación y la colaboración entre administraciones para consolidar el modelo turístico de Euskadi basado en la sostenibilidad, la convivencia y el equilibrio territorial", según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

COORDINACIÓN

Este acuerdo pone el foco especialmente en la coordinación institucional, la promoción turística y la inteligencia turística basada en datos. Las cuatro instituciones trabajarán conjuntamente para optimizar recursos, compartir herramientas y mejorar el análisis del perfil y comportamiento de los visitantes mediante observatorios y plataformas de datos turísticos.

Además, el pacto contempla reforzar la colaboración en ámbitos como la creación de productos turísticos, la innovación, la transformación digital y la sensibilización sobre sostenibilidad social, económica y medioambiental.

Hurtado ha explicado que Euskadi "lleva más de una década desarrollando y consolidando un modelo de turismo sostenible basado en el equilibrio territorial, la ética turística, la sostenibilidad y las estrategias de desestacionalización y movimiento de flujos".

Para el consejero, el País Vasco "ha logrado situarse a la vanguardia de las estrategias turísticas gracias a un modelo reconocido internacionalmente y apoyado en el Código Ético del Turismo", al que ya se han adherido más de 800 empresas.

"AÑO DE INFLEXIÓN"

Además, ha indicado que en Euskadi "gobernamos el turismo y no miramos hacia otro lado", y que 2026 supone "un año de inflexión" para el modelo turístico" por la puesta en marcha de la futura Ley de Turismo, el impuesto a las estancias turísticas, y el nuevo pacto institucional suscrito este lunes.

Por su parte, Cristina González ha explicado que Álava y Euskadi aspiran a "consolidarse como destino turístico de calidad, sostenible y accesible, con una oferta completa para todos los perfiles de viajero y viajera". En este sentido, ha indicado que este pacto "es un paso más en este camino", al constituir "un compromiso formal de continuar y profundizar la colaboración".

Sonia Pérez ha añadido que "el turismo no se construye en solitario", sino "desde la alineación estratégica entre instituciones, la confianza mutua, y desde una auténtica gobernanza compartida, basada en la corresponsabilidad y en la toma conjunta de decisiones.

Azahara Domínguez ha explicado que Gipuzkoa "lleva tiempo trabajando por un turismo sostenible, responsable y alineado con los valores que compartimos como sociedad"; y que "todo este esfuerzo responde a la idea de seguir impulsando y consolidando un sector turístico fuerte, sostenible y competitivo, que genere empleos más estables y de mayor calidad, durante todo el año y en toda Gipuzkoa".