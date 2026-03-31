Gobierno Vasco duplicará la generación eléctrica renovable con 80 millones de coinversión publico-privada hasta 2030

Archivo - En la rueda de prensa posterior al Consejo, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi - GAIZKA UCEDA- GOBIERNO VASCO - Archivo

VITORIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco duplicará la generación eléctrica renovable con 80 millones de coinversión, junto a socios industriales privados, hasta 2030, un objetivo para el que ha elaborado una guía de 'Zonas de actuación prioritaria' para un despliegue "realista y racional" de grandes desarrollos de generación eólica y fotovoltaica.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha presentado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, estas 'Zonas de actuación prioritaria del EVE hasta el 2030', identificadas para el despliegue de grandes instalaciones de generación eólica y fotovoltaica en Euskadi.

El documento prevé once 'grandes plantas' de energía solar y eólica para 2023. En Álava se incluyen las plantas de Ekian 3 (24 MW), Vitoria Solar 2 (35 MW), Vitoria Solar 1 (35 MW), Lantarón (50 MW), Ekienea (108 MW), Labraza (40 MW), Azazeta (40 MW). Entre Gipuzkoa y Álava está previsto el parque de Aramaio/Leintz Gatzaga (35 MW). Para Gipuzkoa se prevé la repotenciación de la planta Elgea-Urkilla (59 MW). En Bizkaia está prevista la repotenciación de la instalación del Puerto de Bilbao (8 MW) y un nuevo proyecto en esta misma infraestructura (10 MW).

Jauregi ha explicado que el Gobierno Vasco buscará socios privados para coinvertir en estos proyectos, para cuya puesta en marcha colaborará también con el resto de instituciones implicadas.

Con este paso, Euskadi duplicaría su capacidad de generación eléctrica renovable para avanzar hacia su autonomía energética. El objetivo es garantizar más seguridad de suministro, competitividad industrial y bienestar social.

'SHOCKS' ENERGÉTICOS EXTERNOS"

Mikel Jauregi ha advertido de que "Euskadi tiene que avanzar en la autonomía energética a través del desarrollo de capacidad de generación de electricidad renovable propia". El consejero ha añadido que la autonomía energética es una necesidad estratégica para Europa y Euskadi ante la nueva realidad geopolítica, por lo que es necesario "fortalecer la autonomía y seguridad energética de Euskadi para que nuestros hogares e industrias sean menos vulnerables a los 'shocks' energéticos externos".

De esa forma, ha explicado que el Gobierno Vasco, a través del Ente Vasco de la Energía (EVE), y mediante la colaboración público-privada, va a hacer una apuesta por grandes desarrollos fotovoltaicos y eólicos coinvirtiendo 80 millones de euros junto a socios industriales hasta 2030.

La previsión es que con estos proyectos eólicos y fotovoltaicos aumente la potencia de generación en 450 MW. Esto, junto con el incremento de 300 MW de autoconsumo previsto hasta 2030, supondrá duplicar esta generación eléctrica propia mejorando la ratio del 7,9% al 15%.

En este sentido, el EVE acelerará su línea de trabajo con potenciales socios industriales para el desarrollo de los proyectos identificados en las zonas de actuación prioritarias hasta el 2030.

"Necesitamos avanzar en el desarrollo de capacidad de generación de electricidad eólica y fotovoltaica a todos los niveles", ha señalado el consejero. En este sentido, Jauregi ha indicado que hay que trabajar en el autoconsumo y también hacer "una apuesta clara por grandes desarrollos eólicos y fotovoltaico".

Jauregui ha asegurado que se llevará a cabo "un despliegue realista y racional, con impacto local positivo", que permitirá contar con "más autonomía energética con más renovables en mejores ubicaciones".

EVOLUCIÓN

En los últimos cinco años, la potencia instalada de autoconsumo en Euskadi se ha incrementado en 186 MW, pasando de los 7 MW del año 2020 a los 193 en el año 2025. Esta tendencia ayudará a llegar a alcanzar niveles europeos en autoconsumo antes del año 2030.

La coinversión para grandes proyectos eólicos y fotovoltaicos a través del EVE se incluyó en las medidas del 'escudo industrial' aprobadas por el Gobierno Vasco. En concreto, dentro del eje de 'Autonomía Estratégica', dotado con 215 millones de euros para fortalecer la resiliencia del sistema energético vasco.

(Habrá ampliación)