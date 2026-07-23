Gobierno vasco y del Estado aplazan la Bilateral Pradales-Sánchez a después de verano para acordar traspasos

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al lehendakari, Imanol Pradales (d), en el Complejo de la Moncloa, a 27 de enero de 2026, en Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco y el del Estado han decidido de "común acuerdo" aplazar hasta después del periodo estival la Comisión Bilateral de Cooperación presidida por el Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente, Pedro Sánchez, que se iba celebrar este mes, para seguir trabajando en la búsqueda de acuerdos sobre las transferencias pendientes, según han informado fuentes del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

"No se han dado las condiciones necesarias para ello", ha expresado la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, que se ha desplazado este jueves a Madrid, donde ha ofrecido una declaraciones en torno a las negociaciones con el Ejecutivo español para completar el Estatuto de Gernika.

Según ha precisado, si bien continúan las negociaciones, "hay una condición: tiene que haber contenido político suficiente para que los acuerdos sean concretos y de calado".

Fuentes del citado Departamento han señalado que ambos gobiernos han decidido "de común acuerdo" celebrar tras el periodo estival la Comisión Bilateral de Cooperación presidida por Pradales y Sánchez,si se dan las condiciones para ello. Según han añadido, se han emplazado a seguir trabajando para que la próxima convocatoria del órgano bilateral "redunde en una agenda con contenido político que se materialice en nuevos acuerdos".

En este sentido, Ubarretxena ya advirtió el pasado martes que mantenían posiciones "muy alejadas" con el Estado en cuanto a las transferencias de materias vinculadas a la Seguridad Social y los puertos de interés general.

Asimismo, la consejera alegó que no veía cerca poder alcanzar un acuerdo que permitiera celebrar la reunión bilateral entre el Lehendakari y Sánchez en un principio comprometida para julio.

"NO A CUALQUIER PRECIO"

La también portavoz del Gobierno vasco ha reafirmado su "voluntad y compromiso" de mantener una "actitud propositiva y de diálogo" con el objetivo de lograr "el cumplimiento íntegro" del Estatuto de Gernika y en el desarrollo de una agenda bilateral que "redunde en el interés y el bienestar de Euskadi". "Seguimos en nuestro principio y en nuestro objetivo, que es la culminación del Estatuto de Gernika".

"Vamos a seguir negociando en base a nuestras máximas, que es ser firmes en nuestros principios, pero también pragmáticos en nuestras acciones. Euskadi quiere que las negociaciones lleguen a buen puerto y por eso vamos a ser discretos. Tenemos muy claro a dónde queremos llegar y no a cualquier precio", ha advertido.

Por ello, ha indicado que deben darse determinadas condiciones para poder celebrar la Bilateral pendiente. "Como dijo el propio Lehendakari en enero en Moncloa, desde Euskadi seguiremos trabajando para que se cumpla en su integridad el Pacto estatutario. Y lo haremos aplicando la máxima que nos ha traído hasta hoy: firmes en los principios y pragmáticos en la acción", ha insistido, para reclamar "contenido político suficiente para cerrar acuerdos concretos y de calado".