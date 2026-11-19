La firma de la compraventa ha corrido a cargo del consejero de Vivienda y Agenda Urbana y presidente de Alokabide, Denis Itxaso; el director de Negocio Inmobiliario de Kutxabank, Ibon Imatz; y el responsable comercial de Neg - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha formalizado la escritura de compraventa de 57 viviendas propiedad de dos sociedades participadas íntegramente por Kutxabank, que pasarán a incorporarse al patrimonio público gestionado por Alokabide. Esta sociedad pública abonará 5,7 millones de euros por estos inmuebles, distribuidos en los tres territorios históricos.

La operación permitirá transformar estos inmuebles libres en parte del parque público residencial y garantizar que se mantengan destinados de forma permanente al alquiler social, sin estar condicionados por la vigencia temporal de acuerdos o convenios con terceros, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

De esta manera, el Ejecutivo refuerza su capacidad para ampliar la oferta de vivienda protegida y aporta estabilidad a las personas que residen en estos hogares.

La firma de la compraventa, celebrada en Vitoria-Gasteiz, ha corrido a cargo del consejero de Vivienda y Agenda Urbana y presidente de Alokabide, Denis Itxaso, el director de Negocio Inmobiliario de Kutxabank, Ibon Imatz, y el responsable comercial de Negocio Inmobiliario, Iñaki Munduate.

El acuerdo contempla la adquisición de 20 viviendas propiedad de Harri Iparra, S.A.U., y otras 37 pertenecientes a Harri Inmuebles, S.A.U., junto con sus anejos vinculados, en los casos en los que corresponda.

Se trata de viviendas libres distribuidas por distintos municipios de los tres territorios históricos. En Álava, los inmuebles se encuentran, entre otras localidades, en Urkabustaiz, Araia, Vitoria-Gasteiz, Oion, Labastida y Artziniega. En Gipuzkoa, están repartidos por Eibar, Elgoibar, Irun, Beasain, Ordizia, Donostia, Errenteria, Arrasate, Azkoitia, Lazkao, Elgeta y Urretxu. En Bizkaia, la operación incluye viviendas en Bilbao, Barakaldo, Basauri, Galdakao, Ermua y Karrantza.

Con la adquisición de estos 57 inmuebles, ya son 733 las viviendas que el Ejecutivo autonómico ha comprado a diferentes entidades en lo que va de legislatura: 510 a Testa en Benta Berri (San Sebastián), 148 a La Caixa en Arrasate y 18 a Jaureguizar en Errenteria.

CONSOLIDAR EL PARQUE PÚBLICO

El precio total acordado para la operación asciende a 5.700.000 euros, sin impuestos. De esta cantidad, 1.605.221 euros corresponden a las 20 viviendas de Harri Iparra, S.A.U., mientras que los 4.094.779 euros restantes corresponden a las 37 viviendas de Harri Inmuebles, S.A.U.

El importe medio de adquisición se sitúa, por tanto, en torno a los 100.000 euros por vivienda, aunque los valores están individualizados y varían en función de las características de cada inmueble y de los anejos vinculados.

La incorporación de estas 57 viviendas al patrimonio público responde al objetivo de avanzar en la consolidación de un parque residencial protegido de titularidad pública, cuya disponibilidad no queda supeditada a la duración de convenios o acuerdos temporales con entidades privadas.

De este modo, Alokabide podrá gestionar directamente estos inmuebles y garantizar su destino permanente al alquiler social, reforzando la capacidad de intervención de la Administración para dar respuesta a las necesidades residenciales de la ciudadanía.