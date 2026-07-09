Gobierno Vasco impulsa dos nuevas órdenes de ayudas dotadas con 800.000 euros para extender el modelo Opengela

El Consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, junto a los participantes en el Opengela Eguna en Bilbao - GOBIERNO VASCO

BILBAO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha anunciado este jueves nuevas ayudas dotadas con 800.000 euros para extender el modelo Opengela y reforzar la regeneración urbana en Euskadi e impulsar Agendas Urbanas Locales para que los ayuntamientos cuenten con instrumentos propios de planificación estratégica, adaptados a su realidad, que les permitan identificar sus retos urbanos, definir prioridades y articular planes de acción a medio y largo plazo.

Itxaso ha inaugurado en Bilbao el Opengela Eguna, donde ha hecho balance de una red de oficinas de proximidad que ha movilizado 199 millones de euros de fondos propios, está permitiendo rehabilitar integralmente más de 2.800 viviendas en 24 barrios de Euskadi para beneficio de 6.463 personas y ha atendido cerca de 50.000 consultas ciudadanas desde su creación en 2018.

En su intervención, el consejero ha explicado que la primera convocatoria, dotada con 200.000 euros, permitirá financiar la elaboración de Agendas Urbanas Locales por parte de los ayuntamientos vascos, proporcionando instrumentos de planificación estratégica adaptados a la realidad de cada municipio.

Estas ayudas, ha dicho Itxaso, responden a la necesidad de que los municipios cuenten con instrumentos propios de planificación estratégica, adaptados a su realidad local, que les permitan identificar sus retos urbanos, definir prioridades y articular planes de acción a medio y largo plazo. Las ayudas cubrirán el 100% de la asistencia técnica necesaria, con importes de hasta 15.000 euros en función de la población.

La segunda orden, por su parte, contará con una dotación de 600.000 euros para impulsar la creación de nuevas Opengelas en barrios vulnerables objeto de futuras actuaciones de regeneración urbana.

"Cada ayuntamiento podrá recibir hasta 200.000 euros para financiar íntegramente el alquiler y adecuación del local, así como la asistencia técnica necesaria para acompañar a la ciudadanía durante las fases de diagnóstico y planificación", ha subrayado Itxaso.

El Opengela Eguna, que se ha celebrado en la sede de la Fundación EDE en Bilbao, ha reunido a personal de las diferentes oficinas de proximidad, responsables técnicos y políticos de distintos ayuntamientos vascos, además de otros agentes relacionados con la rehabilitación y regeneración de barrios, con el objetivo de compartir experiencias y seguir consolidando un modelo de regeneración urbana que sitúa a las personas en el centro de la transformación de los barrios.

"Queremos que cada vez más municipios dispongan de herramientas para planificar el futuro de sus ciudades y que ningún barrio con necesidades de regeneración se quede sin el acompañamiento necesario para iniciar ese camino", ha recalcado el consejero, quien ha explicado que "estas nuevas órdenes refuerzan un modelo que ha demostrado su utilidad y que seguirá creciendo durante los próximos años".

Actualmente ya se encuentran activas cuatro Opengelas que desarrollan precisamente ese trabajo previo a las actuaciones de regeneración en los barrios de Mendelu, Osintxu, Uretamendi y Zurbaran, donde se está elaborando, junto a ayuntamientos y vecindario, el diagnóstico integral que servirá de base para los futuros planes de actuación.

Durante su intervención, Itxaso ha realizado un balance del recorrido del programa y ha destacado que "el modelo vasco de Opengelas ha demostrado que la proximidad es la mejor herramienta para transformar nuestros barrios". "Hoy podemos afirmar que este modelo ha permitido rehabilitar más de 2.800 viviendas y acompañar procesos de regeneración urbana en 24 barrios de 21 municipios de Euskadi, mejorando la calidad de vida de miles de personas", ha resaltado.

Actualmente, 20 de esas Opengelas se encuentran en pleno funcionamiento y otras cuatro -Mendelu, en Hondarribia; Osintxu, en Bergara; y Uretamendi y Zurbaran, en Bilbao- desarrollan ya los trabajos previos de diagnóstico junto a los respectivos ayuntamientos y al vecindario. La red se distribuye en 14 Opengelas en Gipuzkoa, 12 en Bizkaia y 2 en Álava. A ellas se suman seis actuaciones centradas en la recuperación de equipamientos urbanos que también forman parte de la estrategia de regeneración integral impulsada por el Departamento.

El consejero ha destacado que "la inversión realizada por el Departamento alcanza ya los 199 millones de euros, de los que 81,6 millones corresponden a Gipuzkoa, 79,6 millones a Bizkaia y 37,8 millones a Álava".

En cuanto a los resultados obtenidos, ha detallado que se han rehabilitado 264 portales, renovado 2.810 viviendas, instalado 221 ascensores y son 6.463 las personas beneficiadas directamente, con cerca de 50.000 consultas atendidas en las Opengelas y 557 ayudas individuales concedidas a personas propietarias de especial vulnerabilidad por importe de 7,6 millones de euros.

Tal y como ha reconocido Itxaso, "el reto de la regeneración urbana consiste en ofrecer un futuro a barrios que durante décadas han sostenido el crecimiento de nuestras ciudades". "Mejoramos el confort térmico de miles de hogares, reducimos el consumo energético, mejorándolo en el 98% de los portales en los que se ha actuado, eliminamos barreras arquitectónicas y facilitamos que muchas personas mayores puedan seguir viviendo en su casa y en el barrio donde siempre han desarrollado su proyecto de vida", ha dicho.

En su discurso, Itxaso también ha puesto en valor el trabajo desarrollado desde las oficinas de proximidad durante todo el proceso de regeneración. Tras señalar que las comunidades vecinales "afrontan decisiones complejas, inversiones importantes y numerosas dudas técnicas y administrativas", ha destacado que "las Opengelas generan confianza, acompañan a las familias durante todo el proceso y facilitan que actuaciones de gran complejidad puedan salir adelante gracias a una presencia permanente de la Administración en cada barrio".

El consejero ha destacado igualmente el papel desempeñado por los fondos europeos Next Generation EU, cifrados en 39 millones de euros, que han servido "como palanca para acelerar la rehabilitación energética de edificios y la transformación urbana de numerosos barrios de Euskadi, impulsando proyectos que combinan sostenibilidad, accesibilidad y cohesión social".

Durante la jornada también se ha puesto en valor la evolución experimentada por el modelo Opengela en los últimos años. En apenas tres años, ha resaltado Itxaso, ha pasado de las dos experiencias piloto desarrolladas en Txonta (Eibar) y Otxarkoaga (Bilbao) a "consolidar una red de 28 proyectos de regeneración urbana distribuidos por todo Euskadi, configurando un modelo de referencia basado en la proximidad, la colaboración institucional y la participación activa de la ciudadanía".