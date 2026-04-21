Gobierno Vasco impulsa la participación de las empresas pesqueras transformadoras en la feria Seafood Expo Global - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco impulsa la participación de la industria pesquera transformadora en la 32a edición de Seafood Expo Global, que se celebra desde este martes y hasta el jueves en el recinto de Gran VÍa de Fira Barcelona, uno de los principales escaparates internacionales del sector de los productos del mar, que reúne a más de 2.500 empresas de más de 80 países.

En total, 14 empresas vascas participan en esta edición del certamen, integradas tanto en el stand institucional del Gobierno Vasco como en otros espacios de la feria. El stand agrupa a siete compañías del sector: Conservas Cusumano, Congelados Sorymar, Nortindal Sea Products, Alkorta Anaiak, Alkorta Food Solutions, Conservas Ortiz y Kofradia Basque Seafood.

A ellas se suman otras empresas vascas con presencia individual o en el ámbito de la industria auxiliar como Angulas Aguinaga, Newfish, Salica Industria Alimentaria, la Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa, ULMA Packaging, KUARI Engineering Quality o Transportes INDO, lo que "refuerza la visibilidad del conjunto de la cadena de valor del sector pesquero vasco en el mercado internacional", han destacado desde el Ejecutivo vasco.

La participación agrupada se enmarca en la estrategia de internacionalización de la industria agroalimentaria vasca recogida en el Plan de Promoción de la Industria Alimentaria Vasca 2026, con el objetivo de reforzar la presencia exterior de las empresas del sector y consolidar su posicionamiento en mercados estratégicos.

FORTALEZA DEL SECTOR VASCO

"La presencia en esta feria permite mostrar la fortaleza, la calidad y la capacidad de innovación del sector pesquero vasco en un escenario global altamente competitivo", ha subrayado el viceconsejero de Pesca, Puertos y Litoral del Gobierno Vasco, Leandro Azkue.

Entre las empresas participantes destaca Kofradia Basque Seafood, un proyecto impulsado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, junto a las cofradías de pescadores de Bizkaia y Gipuzkoa, que nace con el objetivo de reforzar la cadena de valor del pescado y avanzar en nuevos modelos de comercialización, integrando producto fresco, congelado y elaborado.

El proyecto Kofradia Basque Seafood cuenta con una inversión inicial cercana a los 3 millones de euros, prevé la creación de 25 empleos directos en su fase de arranque y articula su actividad en torno a tres plantas situadas en Berriatua, Getaria y Bermeo, desde las que desarrollará productos de pescado fresco, congelado y transformado, incorporando además tecnologías de conservación como la congelación individual rápida (IQF) para mejorar la calidad y la disponibilidad del producto durante todo el año.

Seafood Expo Global celebra este año su 32 edición y se ha consolidado como el principal punto de encuentro internacional para productores, transformadores, distribuidores y empresas tecnológicas del sector pesquero.

La presencia de Euskadi en esta cita internacional "refuerza la estrategia de internacionalización del sector y su posicionamiento como referente en calidad, innovación y diversificación dentro de la industria alimentaria europea".