Gobierno Vasco lamenta el fallecimiento de Alazne Solabarrieta, de ascendencia vasca, en el terremoto de Venezuela

Miembros de los equipos de emergencias trabajan para ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela. - Marcos Salgado / Xinhua News / Europa Press / Cont

BILBAO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha lamentado el fallecimiento de Alazne Solabarrieta, de origen vasco, a concuencia del terremoto en Venezuela, y ha recordado a los familiares y personas allegadas de los afectados que se encuentran "abiertos todos los cauces de ayuda posible".

El Ejecutivo, en un comunicado, ha destacado que, desde el conocimiento del "trágico suceso", el terremoto de ayer a las 18.00 horas, la Secretaría General de Acción Exterior y Euskadi Global trabaja con ciudadanos y ciudadanas de origen vasco "sobre el terreno en Venezuela, con la comunidad venezolana en Euskadi y también con el consulado en Bilbao, a fin de recabar la máxima información posible acerca del estado de situación actual y efectos del terremoto".

De esta forma, recuerda a familiares y personas allegadas que lo necesiten "que se encuentran abiertos todos los cauces de ayuda posible para tratar de tener noticias de sus familiares". "Todo nuestro apoyo y solidaridad de Euskadi al pueblo venezolano", ha subrayado el Gobierno Vasco.

Esta misma mañana, familiares de Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero de ascencencia vasca, han confirmado su fallecimiento en el barrio caraqueño de San Bernardino a causa del terremoto. Su marido, Koldo Olalde, que se encontraba con ella, ha sobrevivido y ha sido rescatado.

Solabarrieta, era nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Bizaia) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse a Venezuela.