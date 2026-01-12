El Gobierno vasco levanta las restricciones al tráfico de camiones transfronterizos en las carreteras de Euskadi

Archivo - Un agente de la Ertzaintza durante una protesta de agricultores, en la frontera entre España y Francia, en Biriatou - Unanue - Europa Press - Archivo

VITORIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha levantado la restricción de circulación para vehículos pesados transfronterizos de más de 7.500 kilos por las carreteras de Euskadi, establecida el pasado viernes con motivo de las afecciones provocadas en la frontera de Biriatou por las protestas de agricultores franceses.

Las autoridades francesas han comunicado esta mañana al Gobierno Vasco que la A-63, a la altura de Baiona, se ha reabierto en ambas direcciones y, en consecuencia, el peaje de Biriatou ha quedado abierto a todo tipo de vehículos.

En estos momentos, se está registrando un tráfico intenso de vehículos pesados que atraviesan el paso fronterizo en sentido Francia, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado.