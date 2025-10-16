Gobierno vasco licita el proyecto para un nuevo centro público de Formación Profesional en Balmaseda

Edificio de la calle Correduría donde se ubicará el centro de FP en Balmaseda. - AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA

BILBAO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha publicado la licitación para la redacción del proyecto de ejecución y la dirección facultativa de las obras del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP Balmaseda LHII), que se ubicará en el edificio Correría 42, en Balmaseda (Bizkaia)

En un comunicado, el Ayuntamiento de la localidad ha señalado que el contrato, con un presupuesto de 340.000 euros (sin IVA), supone un "paso decisivo" hacia la creación de una infraestructura educativa "moderna, eficiente y adaptada a las necesidades formativas y tecnológicas actuales".

A comienzos de este año, el Ayuntamiento de Balmaseda dio luz verde a la cesión del edificio y del jardín que lo rodea al Departamento de Educación del Gobierno Vasco, con el objetivo de construir un nuevo centro público de Formación Profesional que podría acoger hasta ocho grados con capacidad para veinte alumnos y alumnas por curso, en ámbitos como la informática, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el desarrollo de videojuegos y la programación web y multiplataforma, entre otros.

Actualmente, ya se imparten en el instituto los grados de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Desarrollo de Aplicaciones Web, como primer paso del proyecto educativo que culminará con la apertura del nuevo centro.

El alcalde de Balmaseda, Alfonso San Vicente, ha señalado que la construcción del nuevo centro de Formación Profesional responde "a una demanda histórica" del municipio y de toda la comarca, que ve en la FP "una vía real para el empleo y la innovación". Con este proyecto, según ha destacado, Balmaseda consolida su papel como "referente educativo y formativo en Enkarterri".

La creación del CIFP Balmaseda LHII se enmarca en el horizonte del Plan Estratégico Comarcal de Enkarterri 2030, impulsado por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, y consensuado con la Mancomunidad, los once municipios y los agentes socioeconómicos y educativos de la zona.