Gobierno vasco llama a "cuidar, proteger y ensanchar" la igualdad de las mujeres ante los discursos de la ultraderecha

VITORIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha llamado a "cuidar, proteger y ensanchar todo los días" la igualdad de las mujeres "en un momento en el que renacen discursos que se creían superados, alentados por una reacción de la ultraderecha". Según ha denunciado, existe "un intento real de estrechar el camino de la igualdad", por lo que ha llamado a "seguir dándole más espacio en todos los ámbitos".

El Ejecutivo ha hecho pública una declaración con motivo de la próxima celebración del 8 de Marzo, "Día Internacional de las Mujeres", en el que ha ratificado su "compromiso con las políticas de igualdad de mujeres y hombres" y la necesidad de "seguir avanzando en igualdad en todos los ámbitos". Por ello, ha asumido el lema "Dale espacio a la igualdad" impulsado por todas las instituciones vascas.

En su opinión, pese a "muchos avances" en las últimas décadas, la igualdad "no es un logro garantizado, sino un espacio que se debe cuidar, proteger y ensanchar cada día". Ha añadido que ello debe hacerse, especialmente "en un momento en el que renacen discursos que se creían superados, alentados por una reacción de la ultraderecha que niega la desigualdad de mujeres y hombres, banaliza la violencia contra las mujeres y desprecia el feminismo y las políticas de igualdad".

"ESTRECHAR EL CAMINO A LA IGUALDAD"

El Gobierno Vasco cree que "existe un intento real de estrechar el camino de la igualdad" y, por ello, ha llamado a "seguir dándole más espacio a la igualdad en todos los ámbitos" mediante la aplicación de planes de igualdad en las empresas y avanzando hacia la igualdad salarial".

También ha apuntado la necesidad de "apostar" por la coeducación en las aulas para educar "sin roles de género limitantes, repartiendo las tareas y los cuidados de manera equitativa", denunciar "los discursos de odio y desinformación", defender "una sociedad libre de violencia contra las mujeres", e incorporar la perspectiva de género "en cada plan, cada actuación, cada decisión política". "Avanzar en igualdad supone avanzar en derechos, libertad, bienestar, respeto e igualdad de oportunidades para todas las personas", ha añadido.

El Ejecutivo autonómico ha instado a "toda la ciudadanía" a expresar su compromiso con la igualdad "todos los días, de manera pública y activa", y "especialmente" este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. "Demos a la igualdad el espacio que se merece", ha concluido.