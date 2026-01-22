Gobierno Vasco muestra su "preocupación" por la decisión de no ampliar la vacuna de la dermatosis a toda Euskadi

Archivo - La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, Amaia Barredo - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha manifestado su "sorpresa y preocupación" ante la decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de no autorizar la vacunación frente a la dermatosis nodular contagiosa en toda Euskadi, limitando esta medida a Gipuzkoa. El Ejecutivo vasco ha acusado al Gobierno central de falta de "sensibilidad" hacia los ganaderos vascos, cuyas explotaciones deja "desprotegidas" con esta decisión.

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha recordado, a través de un comunicado, que desde hace meses, reclama la vacunación preventiva en toda Euskadi "como la opción más eficaz para proteger al sector ganadero y garantizar la seguridad sanitaria".

Según ha explicado, "ante la falta de respuesta favorable" por parte del Ministerio, optó por plantear alternativas "más acotadas", entre ellas la vacunación de la zona de perivacunación, que incluye zonas con alta carga ganadera y pastos comunales y de montaña situados en Álava y Bizkaia, y que son utilizados de manera habitual por explotaciones ganaderas.

El departamento ha lamentado que esta propuesta tampoco ha sido aceptada por el Ministerio de Agricultura. La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha afirmado que esta decisión "nos deja en una situación que consideramos preocupante, ya que no se tiene en cuenta la realidad de nuestras explotaciones ganaderas ni el funcionamiento del sector primario en Euskadi".

Según ha indicado, "la movilidad del ganado y el uso compartido de pastos comunales hacen necesario un enfoque más amplio y preventivo de la vacunación".

SITUACIÓN VULNERABLE

"No compartimos el criterio del Ministerio del gobierno español, que se basa en el alto grado de vacunación en las regiones limítrofes francesas para denegar la vacunación completa en Euskadi", ha manifestado.

Esto -según ha dicho- demuestra "una falta de sensibilidad total hacia los ganaderos vascos y hacia un sector que ya se encuentra en una situación vulnerable, ya que el riesgo cero no existe".

A su juicio, limitar la vacunación al Territorio Histórico de Gipuzkoa "incrementa la incertidumbre y no ofrece las garantías necesarias para asegurar la seguridad de la actividad ganadera".

"El compromiso del Gobierno Vasco con el sector ganadero es claro; y vamos a seguir defendiendo todas las medidas necesarias para ofrecer certidumbre y protección a nuestros profesionales", ha anunciado.

El Gobierno Vasco considera que la negativa a ampliar la vacunación, incluso a las zonas de perivacunación colindantes, "no responde a una actitud responsable ni a un enfoque integral de prevención sanitaria, y deja desprotegidas a las explotaciones".

Por todo ello, el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y las diputaciones forales "seguirán insistiendo ante el Ministerio de Agricultura del gobierno español en la necesidad de autorizar una vacunación más amplia, con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria, proteger al sector primario vasco y asegurar su viabilidad a futuro".