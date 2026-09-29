Gobierno Vasco se muestra "prudente" respecto al acuerdo PSOE-Sumar y defiende su trabajo en materia de Vivienda

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VITORIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, se ha mostrado "prudente" respecto al acuerdo sobre Vivienda alcanzado este martes entre PSOE y Sumar hasta "conocer el texto definitivo" y ha defendido su trabajo en esta materia. Además, ha pedido "más viviendas y a precios asequibles" combinando "máxima protección a los vulnerables con seguridad jurídica a imquilinos y propietarios".

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ubarretxena se ha referido al acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar, los dos partidos que forman el Gobierno de coalición, para aprobar una serie de medidas en materia de Vivienda, que incluye dos reales decretos distintos.

La portavoz ha emplazado a "conocer el texto definitivo" y también si, finalmente, "va a haber un acuerdo" que permita su convalidación en el Congreso de los Diputados. "Hasta entonces, desde el Gobierno vasco vamos a ser prudentes", ha dicho.

María Ubarretxena ha asegurado que el Gobierno vasco es "muy consciente" de la "preocupación e indignación" que ocasionan los casos de "desahucios injustos" y "también de la preocupación de la ciudadanía y de las dificultades que encuentran cada vez más jóvenes y familias para poder acceder a una vivienda asequible".

Ha defendido que las medidas de protección "son necesarias", pero "también hay que abordar las causas y generar las condiciones para que haya más vivienda asequible disponible". "Ese es un trabajo", ha manifestado, que está desarrollando su Gobierno en Euskadi.

MEDIDAS

En este sentido, se ha referido al incremento del presupuesto en la materia, la aprobación de la ley de medidas urgentes, "reforzado las ayudas a la emancipación", la ampliación de los programas de alquiler y la puesta en marcha de nuevos instrumentos para movilizar suelo.

A estas medidas ha añadido la última revisión fiscal para "mejorar las bonificaciones para jóvenes" a la hora de alquilar o adquirir una casa, así como los incentivos para incorporar viviendas al alquiler estable y asequible.

"Necesitamos más viviendas, más rápido y a precios asequibles, combinando la máxima protección a las personas vulnerables con seguridad jurídica también para los inquilinos y para los propietarios", ha precisado.

Para Maria Ubarretxena, "lo importante", es que las instituciones sean "capaces de alcanzar acuerdos y convertirlos en medidas que lleguen definitivamente a la ciudadanía".