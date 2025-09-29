Gobierno vasco no participará en el Consejo Interterritorial de Salud mientras haya "actitud arbitraria" hacia Euskadi

Archivo - El Consejero de Salud, Alberto Martínez, atiende a los medios - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

Denuncia que el Ministerio de Sanidad "se pronuncia sobre lo ya legislado y no avanza en lo que le compete"

VITORIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha afirmado que su Departamento no participará en el Consejo Interterritorial de Salud , mientras el Ministerio de Sanidad "siga manteniendo una actitud arbitraria hacia Euskadi". Además, ha acusado al Ministerio que dirige Mónica García de pronunciarse "sobre lo ya legislado" y no avanzar "en lo que le compete".

Durante una comparecencia en comisión para informar sobre las razones de la reestructuración del Departamento de Salud y de Osakidetza, Alberto Martínez, ha criticado al Ministerio de Sanidad, "ausente en sus competencias y con una sobrepresencia en lo que no le compete".

El consejero ha recordado que su Departamento ha propuesto al Ministerio aumentar las unidades docentes, el número de orientaciones MIR o retrasar la edad de jubilación. "Nuestra apuesta ha sido favorecer la formación en proximidad y defender a euskera como un elemento de arraigo", ha añadido.

Según ha apuntado, pese a haber logrado que la Universidad del País Vasco incremente el número de estudiantes, el Gobierno vasco "se ha encontrado con un problema". "Un ministerio con un portazo ante una propuesta de que el conocimiento del euskera sea ponderado en la convocatoria MIR", ha precisado.

Alberto Martínez ha defendido que "existe la opción de que el euskera sea valorado en la convocatoria MIR, y así lo contempla la ley propia de formación de especialistas y el decreto que le da forma". Por ello, considera que el Ministerio "ha cerrado esta puerta de forma arbitraria".

"Un Ministerio que ahora presume de introducir el derecho a ser atendidos en las lenguas oficiales en nuestros hospitales, se pronuncia sobre lo ya legislado y no avanza en lo que le compete", ha criticado.

INACCIÓN

El responsable vasco de Salud ha afirmado que "con su inacción" la ministra de Sanidad "tapa las responsabilidades de sus competencias a costa de invadir las nuestras". Además, ha acusado al ministerio de hacer un cálculo del Sistema de Financiación de Cohesión (SIFCO) sanitaria "claramente confiscatorio para Euskadi".

"La ciudadanía vasca tiene que saber que, de un total de 312 millones de euros para toda España, Euskadi ha pagado 169. Es decir, que un 5% de la población paga el 60% de la factura total", ha censurado.

Martínez ha apuntado que existe "una nula voluntad por reconducir lo que está en su tejado (el del ministerio)" y una actitud "extralimitada que condiciona" la organización y el presupuesto de Euskadi.

"Ha llegado un nivel de decepción tal que hemos decidido, en adelante, no participar en las reuniones del consejo interterritorial de salud mientras el ministerio siga manteniendo una actitud arbitraria hacia Euskadi", ha manifestado.