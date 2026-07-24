El Gobierno vasco permitirá la circulación de vehículos pesados el día del eclipse hasta las cinco de la tarde

Archivo - Camión circulando en la A-8 - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha modificado la restricción de circulación prevista para los vehículos pesados con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto para limitarla a la franja en la que se prevé una mayor intensidad de tráfico, entre las 17.00 y las 23.59 horas, por lo que hasta ese momento podrán circular por la red viaria vasca.

Según ha informado el Ejecutivo vasco, esta decisión se ha adoptado tras la reunión esta semana con asociaciones y agrupaciones profesionales del transporte por carretera. La nueva resolución se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La medida afectará a los vehículos o conjuntos de vehículos de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada que circulen por la red viaria de Euskadi y tiene como objetivo garantizar la seguridad vial y favorecer la fluidez del tráfico durante la franja horaria en la que se espera una mayor concentración de desplazamientos con motivo de este fenómeno astronómico, originando el menor impacto posible sobre la actividad de las empresas y profesionales del transporte por carretera, han explicado desde el Ejecutivo.