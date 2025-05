Gobierno Vasco pide a flotas pesqueras del norte de Europa "mayor control y compromiso con la sostenibilidad"

Barredo pide a la UE "más acción" contra la pesca ilegal que "constituye una de las mayores amenazas para los ecosistemas marinos"

BILBAO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha pedido este viernes a las flotas pesqueras de los Estados del norte de Europa "mayor control y compromiso con la sostenibilidad". También ha reclamado a la UE "más acción" contra la pesca ilegal, que "constituye una de las mayores amenazas para los ecosistemas marinos".

Barredo, junto al viceconsejero de Pesca y Acuicultura, Leandro Azkue, ha participado en el Arrain Azoka de Bermeo (Bizkaia), donde ha indicado que "el descenso que se observa en las últimas temporadas en el número de algunas especies en el Golfo de Bizkaia puede tener que ver con esa sobrepesca".

"Y no es justo que nuestros arrantzales, que cumplen con las legislaciones de la Unión, observan correctamente los cupos asignados, y demuestran un ejemplar apoyo a la sostenibilidad para el mantenimiento de las especies, padezcan las poco solidarias actitudes de otros", ha asegurado.

Por ello, cree necesario que haya "más acción de la UE contra la pesca ilegal". "Es verdad que se han establecido sistemas de control, aunque su eficacia queda mermada por los desiguales controles y sanciones aplicados por los Estados miembros", ha apuntado.

Según ha destacado, un informe del Tribunal Europeo de Cuentas subrayaba que "la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada constituye una de las mayores amenazas para los ecosistemas marinos y socava los esfuerzos por gestionar la pesca de forma sostenible".

Por ello, tal como ha añadido, este trabajo indicaba que "los sistemas de control establecidos para combatir la pesca ilegal son parcialmente eficaces", y aunque "mitigan el riesgo, su eficacia queda reducida por la aplicación poco uniforme de controles y sanciones por parte de los Estados miembros".

Amaia Barredo ha resaltado que recomendaba que la Comisión Europea supervise si los Estados miembros refuerzan sus regímenes de control para prevenir la importación de productos de la pesca ilegal, "y vele por que apliquen sanciones disuasorias contra la pesca ilegal". "Es hora de volver a insistir en ello a los estados de la Unión como para los países del entorno en el Atlántico norte", ha defendido.

Barredo ha recordado que la UE, en el sector de la pesca, cuenta con 79.000 buques y es el mayor importador mundial de productos de la pesca: 34% del total del comercio mundial medido en función del valor. En este sentido, precisa que "se comprometió a alcanzar la meta 14.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para poner fin a la pesca ilegal".

"Esta meta no se alcanzó, la pesca insostenible persiste sobre todo en el Atlántico Norte y también en el Atlántico Sur, y se corre el riesgo de que los productos derivados de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se vendan en el mercado de la UE", ha advertido.

La consejera ha explicado que el Mar del Norte, ubicado entre el Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Alemania, los Países Bajos y Bélgica, cuenta con abundancia de especies como la arenque y el lenguado y en las aguas de Islandia se capturan especies como el caballa y la merluza.

"El Atlántico es el segundo océano más grande de la Tierra. Dentro de unos días se celebran el Día Mundial del Medio Ambiente --el 5 de junio-- y el Día Mundial de los Océanos --el 8 de junio--, y es una buena ocasión para revisar estas situaciones", ha comentado.