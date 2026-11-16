El Gobierno Vasco pone en marcha Euskal Diaspora Laborategia para conectar el conocimiento y el talento de la comunidad

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VITORIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha Euskal Diaspora Laborategia (Edlab), una nueva iniciativa para reforzar los vínculos entre Euskadi y su comunidad global, generar oportunidades de formación y colaboración, y construir una red internacional de personas, conocimiento y proyectos.

El proyecto nace como un espacio de encuentro, aprendizaje y conexión con el ecosistema vasco, dirigido a personas vinculadas a la diáspora de distintos países, tanto de las Euskal Etxeak como de otros ámbitos de la comunidad vasca internacional, según ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.

Euskal Diaspora Laborategia se desarrolla en colaboración con EHU, la Universidad de Deusto y Mondragon Unibertsitatea. Cada una de ellas ofrecerá una microcredencial universitaria de cinco créditos ECTS, con contenidos orientados a fortalecer las capacidades y conexiones de la comunidad vasca en el exterior.

EHU impartirá la microcredencial 'Diáspora Vasca Comparada', centrada en la historia, la identidad y los retos de las comunidades vascas en el exterior. La Universidad de Deusto ofrecerá 'Comunicación Estratégica de la Diáspora Vasca', dirigida a reforzar las capacidades de comunicación y proyección internacional. Por su parte, Mondragon Unibertsitatea desarrollará 'Emprendimiento y Desarrollo de Proyectos', orientada a transformar ideas en iniciativas innovadoras y viables.

La formación se realizará íntegramente 'online', lo que permitirá participar desde cualquier lugar del mundo. Gracias a la financiación del Gobierno Vasco, el coste de matrícula será de 30 euros por microcredencial. El euskera, el castellano y el inglés estarán presentes en el programa, con diferentes usos en función de los contenidos y las metodologías de cada formación.

PROYECTOS

La iniciativa aspira a ir más allá del aprendizaje académico, dado que pretende convertirse en una red de colaboración capaz de conectar a personas, universidades, instituciones y agentes del ecosistema vasco, tanto en Euskadi como en el exterior.

El programa contempla que, en la última fase del módulo de innovación y desarrollo de proyectos, cada una de las tres universidades seleccione una iniciativa para acompañar su desarrollo más allá del periodo formativo.

De esta manera, tres proyectos recibirán el apoyo de las universidades para avanzar, establecer nuevas conexiones y explorar oportunidades de colaboración con el ecosistema vasco.

Con la puesta en marcha de Euskal Diaspora Laborategia, el Gobierno Vasco pretende reforzar su apuesta por "una diáspora activa, diversa e interconectada", impulsando nuevas relaciones y oportunidades "que trasciendan fronteras y generaciones".