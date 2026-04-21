Gobierno vasco prevé destinar este año 940.000 euros a ayudas para contratar cuidadores de hijos menores de 14 años

Archivo - Una niña llega al colegio. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BILBAO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la dotación presupuestaria de las ayudas para la contratación de personas cuidadoras de hijas e hijos menores de 14 años y que asciende este año a 940.102,92 euros.

El Gobierno vasco ha señalado que, con esta medida, refuerza su apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, facilitando que las familias puedan recurrir a la contratación de personas cuidadoras cuando necesitan compatibilizar el cuidado de sus hijas e hijos con su actividad profesional.

La iniciativa se enmarca, en el compromiso 54 y en el compromiso 126 -iniciativa 5- del Programa de Gobierno, relativos al apoyo a la familia, fomento de la natalidad y puesta en valor de los cuidados para avanzar "hacia una sociedad cada vez más igualitaria y corresponsable".

Las ayudas están dirigidas a personas progenitoras trabajadoras, -tanto por cuenta ajena como autónomos- que hayan contratado para el cuidado de sus hijos o hijas menores de 14 años a una persona trabajadora.

SOLICITANTES

La persona progenitora solicitante de la ayuda debe de ser la que figura como titular del hogar familiar en el documento de cotización a la Seguridad Social. Esta línea de ayudas a la conciliación tiene su base en el Decreto 102/2022, de 7 de septiembre, que entró en vigor el 1 de octubre de 2022.

Dicha norma supuso la ampliación de la edad de los hijos e hijas -pasando de 3 a 14 años-, una mayor progresividad en la cuantía de la ayuda en función de los ingresos y composición de la unidad familiar, y la flexibilización de algunos requisitos en supuestos como la custodia compartida, las familias monoparentales, las familias numerosas o las unidades familiares con situaciones de discapacidad, dependencia o violencia de género.

La ayuda se calcula sobre las cotizaciones abonadas a la Seguridad Social por la persona empleadora y puede alcanzar, según la renta familiar estandarizada, hasta el 100% de dicha cotización.

El Gobierno vasco ha destacado que la trayectoria reciente del programa refleja su utilidad y valoración social. En 2023 y 2024 las familias beneficiarias fueron 1008 y 1099, respectivamente. En 2025, la ayuda se concedió a un total de 1.023 hogares, siendo 890.049 euros el presupuesto ejecutado, con un importe medio de 870 euros por familia; de éstas, 382 familias pertenecían a colectivos vulnerables -familias monoparentales, numerosas, familias con algún miembro con discapacidad o situación de dependencia-.

Por último, ha recordado que, en estos momentos se está finalizando la tramitación normativa de un nuevo decreto de ayudas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que refundirá en una única norma el actual Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral y el Decreto 29 102/2022, de 7 de septiembre, de ayudas a la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijas e hijos menores de 14 años de edad.

Con esta aprobación, el Ejecutivo vasco ha manifestado que da continuidad a una política pública orientada "a mejorar el bienestar de las familias, favorecer la corresponsabilidad en los cuidados y reducir las dificultades que muchas personas trabajadoras encuentran para compatibilizar empleo y crianza".