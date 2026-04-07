Gobierno Vasco sigue reclamando a Sánchez una respuesta "oficial" a su petición "formal" de traslado del 'Guernica'

BILBAO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco sigue reclamando al ejecutivo Sánchez una respuesta "oficial" a su petición "formal" de traslado temporal del 'Guernica' de Picasso al Museo Guggenheim Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, con motivo del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika; solicitud que han trasladado el lehendakari, Imanol Pradales, y la vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al ministro Ernest Urtasun.

En declaraciones a Radio Euskadi, la consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ha manifestado que esta tarde han podido escuchar al ministro Urtasun responder a unas preguntas que le ha hecho el Grupo del Partido Nacionalista Vasco en el Senado sobre este asunto, pero no han recibido, como Gobierno Vasco, una respuesta "oficial a una petición formal que ha hecho un gobierno a otro gobierno". "Por tanto, nosotros seguimos esperando la respuesta", ha dicho.

En su opinión, el traslado de la obra es "solo cuestión de voluntad política", porque la tecnología ha avanzado "muchísimo y hoy en el mercado existen soluciones tecnológicas". "Lo que hacemos es poner encima de la mesa la posibilidad de que se vea bajo qué condiciones se puede mover una obra de arte. Por supuesto, nadie quiere y nosotros mucho menos que una obra de arte como es el Guernica se deteriore", ha precisado.

Dicho esto, ha reiterado que lo que el ejecutivo vasco desea es que se estudie bajo qué circunstancias se puede realizar un traslado temporal de la obra, "que es lo que se ha pedido". Además, ha recordado que el Gobierno Vasco estaría dispuesto también a sufragar los gastos para ello y poner a disposición las personas expertas para que analicen bajo qué circunstancias se podría mover el cuadro.

"Seguimos esperando esa respuesta y lo único que queremos es que se analice, porque hasta ahora conocemos el informe del Museo, pero no se dice bajo qué circunstancias se puede realizar el traslado de un cuadro. Sinceramente, creemos que en el siglo XXI y estos días que hemos visto cómo se ha visto la cara oculta de la luna, no sería tan difícil o se podría analizar cómo se puede mover una obra de características", ha señalado.

En sus palabras, ese traslado temporal sería "de justicia y una reparación al pueblo vasco que los vascos y las vascas pudiéramos tener la posibilidad de admirar ese cuadro en nuestro país y en uno de nuestros museos, como es el Museo Guggenheim".

Según ha subrayado, lo que espera el ejecutivo Pradales es una respuesta formal. "Entre gobiernos se hacen peticiones formales y se suelen recibir respuestas formales por escrito, como se hace siempre en una relación normalizada y en una relación institucional entre gobiernos. Nosotros hemos realizado la petición y lo que estamos esperando sinceramente es una respuesta oficial, como tiene que ser, institucional", ha concluido.