Gobierno Vasco suprimirá dos pasos a nivel en Berriz y Bedia

Paso a nivel - EUROPA PRESS

BILBAO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco suprimirá el paso a nivel de Torretxo en la localidad vizcaína de Berriz mediante la creación de un paso inferior, unas obras en las que invertirá 2,3 millones de euros. Además, se eliminará el paso a nivel de Sakarbi en Bedia, también en Bizkaia, mediante un paso superior.

Según ha informado, estos proyectos se encuentran en distinta fase administrativa, de manera que primero se acometerá la obra de Berriz y más tarde la de Bedia. La Comisión de contratación de Euskal Trenbide Sarea (ETS), el administrador ferroviario vasco, ha sacado ya a licitación los trabajos de eliminación del paso a nivel de Torretxo de la línea Bilbao-Donostia en Berriz, con un presupuesto máximo de 2,3 millones y un plazo de ejecución de 12 meses.

Los trabajos consistirán en la construcción de un nuevo vial que sustituirá un tramo del actual camino de Errotatxo, por medio de un paso inferior bajo la vía actual, con una solución que "permite el normal acceso a los caseríos cercanos sin tener que ejecutar soluciones provisionales por afecciones de la obra".

Así, el camino existente se mantendrá en servicio tal y como se encuentra actualmente y el cruce se realizará bajo la vía férrea a unos 25 metros al oeste, lo que permitirá tener el paso a nivel en servicio durante el tiempo que se desarrollen los trabajos. Sólo se anulará una vez que finalicen las tareas.

Desde ETS y el Departamento de Movilidad han explicado que el trazado en planta del actual camino de Errotetxo, entre el núcleo urbano de Berriz y el paso a nivel de Torretxo, presenta dos alineaciones rectas unidas por una curva de radio 45 metros, aproximadamente.

"Si se realiza una prolongación de la alineación recta del tramo inicial, más cercano al municipio, conecta con el camino existente a la altura de la subestación eléctrica, siendo este el trazado en planta elegido para el nuevo tramo de vial que cruzará bajo la vía férrea por limpieza y funcionalidad de la solución", han precisado.

El trazado en alzado del nuevo camino propuesto presenta un tramo inicial de pendiente del 5%, menor que la del trazado existente y la del terreno natural, que son del orden del 10-15%, para permitir la inserción del marco de hormigón armado que soportará la plataforma ferroviaria sobre el nuevo vial.

Esta depresión de la rasante del camino respecto al terreno natural supone la ejecución de "una trinchera en la que se alojará el nuevo vial y la estructura de soporte de la vía". La excavación de la trinchera dará lugar a taludes de 8 metros de altura aproximadamente.

Una vez que la rasante de trazado del nuevo vial cruza bajo la vía, ésta adopta una pendiente similar a la del terreno natural y conecta con la rasante del camino existente en las inmediaciones de la subestación eléctrica.

La sección transversal del nuevo vial propuesta es de 7,50 metros de anchura, que incluye calzada de dos carriles de 2,50 metros de anchura, una acera de 2 metros y un arcén de 0,50 metros de anchura.

La estructura necesaria que soportará la plataforma ferroviaria sobre el vial será un marco de hormigón armado, con aletas para la contención de los derrames de tierras, y la anchura del marco está ajustada para poder alojar una plataforma de vía doble, en previsión del futuro desdoblamiento de vía. Por su parte, la excavación de la trinchera se realizará por medios mecánicos convencionales con la inclinación de los taludes necesaria para que sean estables a largo plazo.

El marco de hormigón armado se ejecutará en las inmediaciones de la plataforma ferroviaria para posteriormente ser empujado bajo la misma mediante gatos hidráulicos. Para ello, será necesario proceder al apeo provisional de la vía y reducción de la velocidad de circulación, así como nueva señalización.

Los trabajos finalizarán, una vez puesta en servicio, con el cierre del paso a nivel actualmente en servicio. Para ello, se llevará a cabo el levantamiento de las instalaciones ferroviarias existentes en el paso a nivel de Torretxo (barreras, automatismos y señalizaciones) y la ejecución del cierre de la plataforma ferroviaria.

En la misma comisión de contratación, ETS también ha licitado la redacción del proyecto constructivo para la supresión del paso a nivel de Sakarbi, de la línea Bilbao-Donostia, emplazado en el término municipal de Bedia. Las empresas interesadas en la licitación contarán con un presupuesto máximo de 145.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

El proyecto constructivo deberá definir una infraestructura peatonal sobre las vías de ferrocarril que conecte el barrio de Asteitza, situado al norte del río Ibaizabal, con el barrio de Eroso-Ugarte.

Según han explicado desde ETS y la Consejería, el acceso al paso a nivel desde el sur se realiza a través de un camino de hormigón de 2 metros de anchura y pendiente pronunciada que parte de la carretera local que une los barrios de Barroeta y Eroso-Ugarte, mientra que e acceso desde el norte se lleva a cabo a través de una pasarela peatonal que salva el río Ibaizabal.

Con el fin de dotar a este espacio de "una mayor permeabilidad" con respecto a la línea ferroviaria, se proyectará una pasarela peatonal que conecte ambas márgenes mediante "una solución accesible". Además de integrarse en el entorno mediante el uso de "formas respetuosas y materiales sostenibles", deberá minimizar las necesidades de mantenimiento.

32 PASOS A NIVEL

Estas actuaciones se enmarcan en la política desarrollada por ETS para la supresión de los pasos a nivel que cuentan con una importante intensidad de tráfico, con el objetivo de "favorecer la seguridad, el confort y la calidad del servicio".

En el periodo 2020-2026, ETS ha suprimido 20 pasos a nivel, ocho de ellos en Gipuzkoa y 12 en Bizkaia, y a lo largo del presente ejercicio se están abordando la eliminación de cuatro puntos de este tipo en ambos territorios.