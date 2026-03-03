Gobierno vasco tiene localizados 45 vascos en Oriente Medio y tres mujeres de Euskadi regresan este martes de Abu Dhabi

TEHRAN, March 1, 2026 -- This photo taken on March 1, 2026 shows a view of downtown Tehran, Iran. The Iranian government announced a 40-day mourning period after the report of the death of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.,Image: 1079184989, License - Sha Dati / Xinhua News / ContactoPhoto

BILBAO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco tiene localizados a 45 vascos que se encuentran en distintos países de Oriente Medio y su situación "es estable dentro de la gravedad de los hechos" tras el ataque de EEUU a Israel a Irán, y ha añadido que hay tres mujeres de Euskadi que regresan este martes desde Abu Dhabi. El Ejecutivo ha habilitado un buzón para atender situaciones de emergencia de personas que estén en esta región.

Estos datos han sido dados a conocer por la portavoz del Gobierno vasco, Maria Ubarretxena, en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno.

Según ha explicado, el Gobierno vasco ha trasladado a las embajadas de España en Oriente Medio datos y contactos "para su conocimiento en caso de optar por la evacuación de todos los ciudadanos vascos".

Tras esas gestiones, se ha confirmado que tres mujeres de Euskadi que estaban en Abu Dhabi salen este mismo martes a las dos y media del mediodía hacia Madrid.

Ubarretxena ha indicado que la Secretaría General de Acción Exterior, que está "actuando proactivamente", ha localizado y se ha puesto en contacto directo con 45 personas de Euskadi, así como con empresas también implantadas en la zona.

La portavoz del Gobierno ha afirmado que todas las personas de las que se tiene conocimiento han sido atendidas, se encuentran localizadas y su situación "es estable dentro de la gravedad de los hechos".

Según ha precisado, estas personas se encuentran en diferentes países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí o Kuwait. Ubarretxena ha explicado que son perfiles diversos como profesionales que se encontraban desplazados o presentes de forma temporal, turistas en estancia vacacional o personas en tránsito a través de los principales nudos de comunicación de la región.

En este sentido, ha explicado que el Gobierno autónomo ha puesto a disposición de la ciudadanía vasca afectada por esta situación "canales de comunicación y protocolos de emergencia para facilitar una respuesta rápida, coordinada y eficaz".

Según ha precisado, se ha habilitado el buzón kanpolarrialdiak@euskadi.eus para situaciones de emergencia exclusivamente y ha hecho un llamamiento para que las personas afectadas remitan sus datos como emplazamiento, número de pasaporte o teléfono "para poder dar la respuesta más rápida y ejecutiva posible".

Ha añadido que, para el resto de consultas, como dudas administrativas y otras consultas que no revistan una situación de emergencia o de gravedad, se pueden utilizar los canales habituales de la Secretaría General de Acción Exterior, para "no saturar la vía de emergencia".

Sobre las posibles consecuencias de este escenario bélico en el empleo y la economía, Ubarretxena, que ha indicado que ha sido un tema abordado en el consejo de Gobierno, ha explicado que están en contacto con las empresas de la zona y también hay una "coordinación especial" entre diferentes departamentos del Gobierno para atender esta situación.

Ubarretxena ha afirmado que serán los propios departamentos los que comuniquen las medidas que se vayan a adoptar, "en base a ese análisis y contactos que se están manteniendo".