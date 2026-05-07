El Gobierno Vasco trabajará "pico y pala" y de forma discreta en la negociación del traspaso de la Seguridad Social

Archivo - La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, entrega al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, las 10 propuestas de transferencias elaboradas por el Gobierno Vasco pa - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BILBAO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco trabajará "pico y pala y quemando etapas", aunque de forma discreta, en la negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez para completar la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Seguridad, consciente de "la complejidad" de la materia.

Según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo de Euskadi, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, vuelve a "activar todas las negociaciones" para acordar el traspaso de nuevas competencias previstas en el Estatuto de Autonomía de Gernika, como la gestión económica de la Seguridad Seguridad, Puertos o Paradores, entre otras.

La intención es cerrar estos traspasos para cuando se celebre la nueva reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación, que presiden el Lehendakari, Imanol Pradales y Sánchez, y que está prevista para el próximo mes de julio.

De hecho, Ubarretxena se desplazó el pasado martes a Madrid para mantener sendos encuentros con el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, y la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez.

El Gobierno Vasco no ha querido revelar el contenido de estas reuniones, y ha asegurado que son conscientes de que el tema de la Seguridad Social es "muy complejo y delicado", por lo que irán "quemando etapas y trabajando de manera interna", sin proyección exterior.

"Vamos a trabajar con perfil discreto, para ir avanzando de manera discreta. Vamos a seguir pico y pala hasta la siguiente Comisión Bilateral", ha asegurado.

Este mismo mes está prevista otra cita con el Ministerio de Trabajo, de Yolanda Díaz, para hablar del traspaso a Euskadi de Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), después de que se retrasara la reunión y la consejera vasca acusara a los de Sumar de hacerse los "remolones".

Tras culminarse en la Comisión Mixta de Transferencias del pasado 16 de enero el primer bloque de la Seguridad Social, con el traspaso en materia de prestaciones familiares no contributivas, de protección por desempleo y Seguro Escolar, quedan pendientes las prestaciones contributivas (pensiones) y Fogasa, organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes.