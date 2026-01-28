Gobierno vasco volverá a estudiar si revacuna a los afectados por las vacunas caducadas administradas "por error"

VITORIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha reconocido la existencia de un "error" en la administración de vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés, y ha explicado que se está estudiando si finalmente se opta por revacunar a estas personas después de que la Agencia Española del Medicamento haya indicado que no es recomendable hacerlo.

Martínez, en una rueda de prensa en Agurain-Salvatierra (Álava), ha explicado que, una vez conocida la posición de este organismo estatal, será el Consejo Asesor de Vacunas (CAVE) el que determine si se opta por volver a administrar la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) a las personas que recibieron una dosis de un lote que había caducado recientemente.

Inicialmnte, este pasado martes el Gobierno vasco trasladó que el CAVE recomendaba administrar una nueva dosis de la vacuna para asegurar la máxima protección.

El consejero ha reconocido que se ha producido un "error" al administrar estos fármacos, y ha señalado que aún se desconoce cómo pudo producirse este fallo.

(Habrá ampliación)