Gobierno Vasco y Zumarraga firman el convenio para la construcción de 44 nuevas VPO en alquiler en Forja

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, y el alcalde de Zumarraga, Mikel Serrano

Está previsto que las obras, con un presupuesto de 6,5 millones de euros, comiencen a mediados de 2027

SAN SEBASTIÁN, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, y el alcalde de Zumarraga, Mikel Serrano, han firmado este jueves un convenio por el que el Ayuntamiento guipuzcoano cede gratuitamente al Ejecutivo autonómico la parcela del ámbito urbanístico Z.2.3. 'Forjas Zumarraga' para la promoción de 44 viviendas de protección pública en alquiler.

La edificabilidad residencial sobre rasante de esta parcela asciende a 3.520 metros cuadrados, y está previsto que las obras, con un presupuesto de 6,5 millones de euros, comiencen a mediados de 2027.

Durante el acto, Itxaso ha anunciado que Visesa sacará a licitación el proyecto el próximo 2 de octubre y ha agradecido al alcalde y a la corporación municipal "la cesión gratuita de este suelo estratégico, porque hemos constatado que la principal solución es construir más vivienda protegida".

En la actualidad, Zumarraga cuenta con 443 unidades convivenciales demandantes de vivienda en Etxebide, de las cuales 363 solicitan un alquiler (81,4%) y 80 (18,6%), en compra.

Por su parte, Serrano ha destacado que el fomento de la vivienda social "forma parte de la planificación municipal, con especial atención a facilitar la emancipación de la juventud de Zumarraga y de su entorno". El alcalde ha recordado que dentro de la estrategia municipal, el ámbito de las 44 viviendas de Forjas, junto con las 24 de Faustino Orbegozo y las 108 de Eitza, "dan continuidad al camino iniciado en 2018 con la firma del primer convenio".

Al igual que en otros convenios de colaboración, se han recogido medidas favorables para facilitar la operación como son la bonificación del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la no exigencia de avales y el requisito de acreditar al menos un año ininterrumpido de empadronamiento en el municipio o tres años alternos en los últimos cinco para poder optar a estas viviendas.

Dentro de este convenio, el Gobierno Vasco cederá gratuitamente al Ayuntamiento el uso de local comercial sin acondicionar de 300 m2 útiles aproximadamente en la edificación a promover por la sociedad pública Visesa. La cesión será por un plazo de 5 años prorrogables por otros 5 años si existiera interés entre Alokabide y Consistorio guipuzcoano. La cesión se efectuará en un plazo máximo de 3 meses desde la escrituración fin de obra de la edificación.

EITZA BERRI

En paralelo, el Ejecutivo vasco ha recordado que se encuentra cerca de entregar las 108 viviendas en el ámbito de Eitza Berri, de las cuales 72 son de protección pública oficial en alquiler (VPOa) y 36 de protección pública social en alquiler (VS).

Según ha anunciado el consejero, "las personas adjudicatarias de las 72 VPO entrarán a vivir a sus casas el próximo 20 de octubre, mientras que las de las 36 viviendas sociales lo harán el 15 de noviembre".

Por otro lado, en el ámbito Faustino Orbegozo Fundazioa (Z-5.6), se construirán 24 nuevos alojamientos dotacionales de titularidad pública. Esta promoción se desarrollará en los terrenos que ocupaba el antiguo geriátrico (finca 861) y una finca anexa (finca 870) y tendrá una superficie construida total de 3.456 m2.

En este caso, el presupuesto de ejecución de la obra asciende a 4,9 millones de euros y se estima que las obras podrán comenzar a lo largo de 2026, con un plazo de ejecución previsto de 22 meses.