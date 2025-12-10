El Gobierno de Vitoria presenta un presupuesto de 507,5 millones con "mano tendida y sin líneas rojas" a la oposición

Archivo - Maider Etxebarria y Beatriz Artolazabal - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal (PSE-PNV) ha presentado el proyecto de presupuestos de Vitoria-Gasteiz para el próximo ejercicio 2026, que asciende a un total de 507,5 millones de euros, con un incremento de un 6,5% respecto al presupuesto vigente, con "disponibilidad, mano tendida y sin líneas rojas" a las propuestas de los grupos de la oposición.

Así lo ha destacado en rueda de prensa la alcaldesa, Maider Etxebarria, tras la aprobación del proyecto por parte de la Junta de Gobierno Local, unas cuentas públicas que disponen de 31 millones más que el presupuesto actual.

Etxebarria ha explicado que la subida responde al Fofel, al incremento de la aportación de otras instituciones y al incremento derivado de las ordenanzas fiscales.

Según ha subrayado, el proyecto dispone 156,1 millones de euros para servicios públicos básicos, como la seguridad, limpieza, parques y jardines, y el capítulo 1; y 116,3 millones para la protección social, personas mayores, la atención a las personas vulnerables y a promoción del empleo.

Asimismo, contempla un total de 112,5 millones para actuaciones de carácter general para mejorar la eficiencia energética, la salud laboral y la gestión patrimonial; 68,9 millones para producción de bienes públicos, instalaciones deportivas cultura y educación; y 41,2 para apoyo a la actividad económica, comercio, transporte públicos. Además, recoge una deuda de 12,2 millones, con el propósito de tener una deuda viva de 93 millones de euros a finales de 2026.

La suma total del proyecto con las sociedades municipales, Ensanche 21, Amvisa, Gilsa y los organismos autónomos, asciende hasta los 605,9 millones, 26,8 millones más que en 2025, con un 4,6% de incremento.

A inversiones se destinan un total de 64,3 millones, con un aumento de un 8%, de los cuales 40,1 millones van a los diferentes departamentos y el resto a los organismos públicos, para destacar los 14,4 millones a proyectos del Departamento de Modelo de Ciudad y 9,4 a Espacio Público.

El departamento que más aumenta es el de Urbanismo con 66,2 millones, seguido del de Políticas Sociales con 65,6 y Modernización de la Administración con 34,7 millones. Dentro de las Políticas Sociales, el Gobierno ha destacado los 26 millones de euros destinados al Servicio de Ayuda a Domicilio, 10 millones a las Ayudas de Emergencia Social, y a las atenciones sociales, 4,1 millones a las personas sin hogar, 2,4 a reubicar el LAR San Prudencio, 1,2 a nuevas viviendas comunitarias.

