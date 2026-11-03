Gobiernos central y vasco acuerdan que la Autoridad Portuaria de Bilbao asuma la gestión de la Terminal de Transporte

Puerto de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y representantes del Gobierno Vasco han celebrado este martes una nueva reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado (AGE) y la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la que han acordado que la Autoridad Portuaria de Bilbao asuma la titularidad y la gestión directa de la Terminal de Transporte.

Asimismo, han pactado impulsar una Subcomisión Bilateral de Coordinación Migratoria para para coordinar las políticas migratorias, según ha informado el Gobierno central.

En un comunicado, el ejecutivo central ha destacado que ambas administraciones han vuelto a poner de manifiesto su "capacidad de diálogo y entendimiento para alcanzar acuerdos y seguir avanzando en la cooperación y el desarrollo de sus respectivos ámbitos competenciales".

El encuentro ha estado presidido por el ministro Ángel Víctor Torres, mientras que la delegación del ejecutivo de Euskadi ha estado encabezada por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena.

En materia de infraestructuras portuarias, la Comisión Bilateral ha acordado que el Estado realizará las actuaciones necesarias para integrar en el patrimonio de la Autoridad Portuaria de Bilbao la Terminal de Transporte de Mercancías -incluida su zona intermodal-, donde se desarrollan operaciones de carga y descarga de contenedores.

Esta operación permitirá que la Autoridad Portuaria asuma la titularidad y gestión directa de la terminal, reforzando la integración de las infraestructuras portuarias y ferroviarias y contribuyendo a mejorar la eficiencia y competitividad del Puerto de Bilbao y del tejido industrial y logístico asociado.

MIGRACIÓN

En el ámbito de la gestión del fenómeno migratorio, los ejecutivos estatal y autonómico impulsarán una Subcomisión Bilateral de Coordinación Migratoria, dependiente de la Comisión Bilateral, que permitirá estudiar y proponer mecanismos para estructurar y coordinar las políticas migratorias en ámbitos como la integración social, laboral y económica, la cohesión social y la seguridad.

La Subcomisión tendrá una composición paritaria -diez representantes, cinco por cada Administración- y abordará, entre otras cuestiones, la gestión de autorizaciones de extranjería, la contratación en origen y la política laboral migratoria, el posible reconocimiento del País Vasco como frontera norte, el régimen sancionador en materia de extranjería y la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Todos estos acuerdos alcanzados "refuerzan el papel de la Comisión Bilateral como instrumento de cooperación institucional, diálogo y entendimiento entre el Estado y el País Vasco, y permiten seguir avanzando en soluciones compartidas en ámbitos de especial relevancia para ambas administraciones y para la ciudadanía", ha concluido el Gobierno central.