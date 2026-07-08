Los Gobiernos central y vasco acuerdan promover cambios normativos contra las armas blancas y la multirreincidencia

La junta de Seguridad del País Vasco se ha celebrado este miércoles por vía telemática - GAIZKA UCEDA-IREKIA

VITORIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos central y vasco se han comprometido a promover la modificación del Reglamento de Armas con el objetivo de reforzar la prevención, el control y el régimen sancionador por el porte y uso de armas blancas en espacios públicos. A su vez, han acordado impulsar una modificación normativa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la respuesta penal y procesal a la multirreincidencia.

Ambos acuerdos han sido alcanzados por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, en la Junta de Seguridad del País Vasco que se ha celebrado este miércoles por vía telemática.

La Junta ha resuelto impulsar una modificación normativa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal orientada a mejorar la respuesta penal y procesal en los supuestos de multirreincidencia, manteniendo el pleno respeto a los derechos fundamentales, a la presunción de inocencia, a la proporcionalidad y a la excepcionalidad de las medidas cautelares.

En el ámbito legislativo, se trabajará para llevar a cabo las modificaciones normativas que resulten necesarias para garantizar la participación funcional de la Ertzaintza en los mecanismos de información y cooperación vinculados al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, y a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, según ha indicado el Ministerio, en un comunicado; y el consejero de Seguridad, en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Zupiria ha explicado que ambas partes se han comprometido a que la Junta de Seguridad se vuelva a reunir en un plazo de seis meses para analizar el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados. "Nuestra voluntad, y desde luego vamos a trabajar para eso, es que las nueve acuerdos que hoy hemos alcanzado se puedan concretar en seis meses", ha subrayado.

En esa línea, la Junta ha acordado impulsar la incorporación de la Ertzaintza a los planes anuales de inspección en materia de precursores de explosivos, mediante la adaptación normativa que se requiera y en coordinación con los órganos estatales competentes.

Ambas administraciones han alcanzado un acuerdo sobre la participación complementaria de la Ertzaintza en el ámbito de extranjería, en aspectos con vinculación directa en la seguridad y el orden público en Euskadi. De esta manera, la información operativa y de contexto generada por la Ertzaintza se incorporará a los informes que emita Policía Nacional en los procedimientos de expulsión que se lleven a cabo al amparo de la Ley Orgánica 4/2000.

Entre otros asuntos, la reunión ha abordado la inclusión de la Ertzaintza en el Punto de Contacto Único del Portal Europeo de Búsqueda, una plataforma de intercambio de información policial, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. La policía vasca participará en este portal con el objetivo de recabar la información que precise en el marco de su actividad y competencias.

El acuerdo prevé promover la modificación normativa necesaria para que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y la Ertzaintza reciban las comunicaciones previas relativas a operaciones con drones en el País Vasco y se ocupen de la gestión administrativa de estas intervenciones.

Zupiria ha destacado que el encuentro de este miércoles ha servido para "avanzar en medidas destinadas a combatir mejor los fenómenos de delincuencia que mayor preocupación generan entre la ciudadanía". De esa forma, ha destacado que el Ministerio se haya comprometido a "impulsar modificaciones relacionadas con la prohibición general" de portar armas blancas "especialmente en espacios públicos, concurridos o de ocio".

El consejero también ha valorado el hecho de que se haya acordado impulsar modificaciones normativas en el ámbito de la reiteración delictiva, con el fin de "actuar ante personas que aún no teniendo sentencia firme sigan cometiendo delitos".

Respecto a la modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal que requerirán estas medidas, ha indicado que el Gobierno Vasco es "consciente" de que la aprobación de ese cambio "exige unas mayorías parlamentarias". No obstante, en referencia a la situación de minoría en la que se encuentra el Gobierno central en el Congreso de los Diputados, ha afirmado que la "obligación" del Ejecutivo autonómico es "comprometernos con el Gobierno de España a la redacción de esas modificaciones que proponemos y a implicarnos en la búsqueda de esas mayorías necesarias".

El consejero se ha referido, a su vez, al acuerdo para que la Ertzaintza participe "de manera más activa" en cuestiones relacionadas con la extranjería "cuando existan elementos que afecten directamente a la seguridad, al terrorismo o al orden público en Euskadi".

En este sentido, ha indicado que el Gobierno Vasco y la Ertzaintza "verán reconocido un papel más relevante en la recepción, control y seguimiento de aquellas personas de origen extranjero que estén cometiendo delitos y sean un riesgo para la seguridad ciudadana en Euskadi".

El consejero ha explicado que si bien es la Policía Nacional la que se responsabiliza de la realización de informes para la posible expulsión de personas migrantes que incurren en determinados delitos, "en casi todos los casos" es la Ertzaintza la que "realiza las investigaciones a pie de calle". "Se trata de que esa información que elabora y recaba la Ertzaintza cuente también en los informes que la Policía Nacional prepara y redacta para la posible expulsión de personas de origen extranjero que han cometido delitos", ha añadido.

Zupiria ha señalado que el Gobierno Vasco y la Ertzaintza "verán reconocido también un papel más relevante en la recepción, control y seguimiento de las operaciones de drones en Euskadi". "De esta manera, fortaleceremos la capacidad de respuesta de la Ertzaintza ante una tecnología que cada vez tiene mayor presencia en nuestra sociedad y puede llegar a convertirse en amenaza para la seguridad en caso de un uso indebido de esta tecnología", ha indicado.

Por otra parte, ha valorado el visto bueno a que la Ertzaintza tenga "una presencia funcional estable en los mecanismos de intercambio de información policial en la Unión Europea". Con ese fin, ha indicado que se impulsará su "acceso efectivo a las herramientas europeas de interoperabilidad y búsqueda de información".

El consejero ha subrayado que "en un contexto en el que la delincuencia no entiende de fronteras, disponer de acceso directo a esta información policial es una cuestión esencial para garantizar la seguridad de la ciudadanía".

En materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la delincuencia económica y el crimen organizado, ha puesto de relieve que la Ertzaintza participará en los mecanismos de cooperación vinculados a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

A su vez, ha indicado que se amplían las competencias de Euskadi en materia de seguridad privada y ciberseguridad, en aspectos como el control, inspección, sanción, registro, coordinación operativa y gestión administrativa de la seguridad privada. Asimismo, ha señalado que Euskadi participará en el diseño de módulos formativos y pruebas de la seguridad privada en las que la Academia de la Policía y de Emergencias de Euskadi "tendrá un papel relevante".

El consejero ha destacado la "importancia" de los acuerdos alcanzados en seguridad en el ámbito de la relación entre el Gobierno de España y el Gobierno de Euskadi. "Podemos decir que hemos dado un paso efectivo para una Euskadi más segura para las próximas décadas", ha indicado.