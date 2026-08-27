Gobiernos vasco y central refuerzan su colaboración para localizar a desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura

SAN SEBASTIÁN, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos vasco y central han acordado reforzar su colaboración para la localización de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Así, coordinarán censos de víctimas y mapas de fosas para "avanzar en el derecho a la verdad, la memoria y la justicia".

El Consejo de Gobierno vasco, celebrado este jueves en el Palacio Miramar de San Sebastián, ha aprobado, a propuesta de la consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, el convenio de colaboración entre el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para "actualizar y compartir información sobre personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista".

Según ha explicado el Gobierno Vasco, este acuerdo "permitirá coordinar y actualizar los censos de víctimas y los mapas de localización de personas desaparecidas de ambas administraciones, facilitando su integración y consulta conjunta".

Además, la transferencia mutua de datos e información "permitirá la actualización coordinada de los censos de víctimas, así como del mapa de localización de personas desaparecidas", lo cual "favorecerá la búsqueda e identificación de personas vascas desaparecidas fuera de Euskadi y, de la misma manera, aumentará las posibilidades de identificación de personas procedentes de otras comunidades autónomas fallecidas en nuestro territorio".

Del mismo modo, el convenio "impulsará la actualización del mapa de fosas de Euskadi y su incorporación al mapa integrado del conjunto del Estado". Esta actuación está recogida en el Plan de Actuación de Gogora 2025-2028, que apuesta por "reforzar la coordinación entre administraciones en materia de memoria democrática, investigación y reconocimiento de las víctimas".

AYUDAS DE GOGORA

Por otro lado, Gogora ha convocado dos líneas de subvenciones, aprobadas también en el Consejo de Gobierno de este jueves, para la recuperación de la memoria histórica y democrática en 2026 por un total de 152.500 euros. Estas ayudas financiarán proyectos de asociaciones y fundaciones, así como la publicación de libros sobre la memoria democrática de Euskadi.

La dotación total se distribuirá en dos líneas, 112.500 euros para proyectos de recuperación de la memoria histórica promovidos por asociaciones y fundaciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y 40.000 euros para la publicación de libros dedicados a la recuperación de la memoria democrática.

Entre las novedades de la convocatoria dirigida a asociaciones y fundaciones, el Gobierno Vasco ha destacado "la eliminación del criterio que valoraba la aportación de recursos económicos propios o procedentes de otras ayudas, con el objetivo de facilitar el acceso a las subvenciones".

Por su parte, la convocatoria para publicaciones mantiene abierta la participación a entidades radicadas tanto en Euskadi, como en Navarra, y amplía igualmente el plazo de justificación hasta el 15 de enero de 2027.

Con estas dos convocatorias, el Gobierno Vasco ha resaltado que reafirma su compromiso con "la recuperación y divulgación de la memoria histórica y democrática, apoyando el trabajo de entidades memorialistas y fomentando la creación de contenidos que contribuyan al conocimiento y transmisión de nuestra memoria colectiva".