Goia afirma, tras reunirse con Robles, que "no será fácil" un acuerdo sobre el cuartel de Loiola

Actualizado 27/11/2018 12:53:07 CET

SAN SEBASTIÁN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha asegurado que alcanzar con acuerdo con el Ministerio de Defensa sobre los terrenos del cuartel de Loiola "no será fácil" porque "las exigencias que supone sustituir el acuartelamiento actual son elevadas y el cuadrar que eso pueda ser factible no es sencillo". No obstante, ha señalado que seguirán trabajando con el Gobierno central para alcanzar una solución.

Goia ha mantenido este martes una reunión en Madrid con la ministra de Defensa, Margarita Robles, encuentro que ha sido "amable", según el regidor donostiarra. Tras la cita anterior, ambas instituciones habían quedado emplazados para "ver cuáles eran las necesidades que se planteaban para la construcción de un nuevo cuartel" que, según ha explicado el alcalde, "era la condición que se nos puso para poder avanzar en lo que a la ciudad le interesa, que es liberar los terrenos actuales".

"La conclusión es sabida de alguna manera, sabemos que no es una cuestión sencilla porque las exigencias que supone sustituir el acuartelamiento actual son elevadas y, desde ese punto de vista, el cuadrar que eso pueda ser factible no es sencillo", ha manifestado.

De este modo, el alcalde ha asegurado que, "a día de hoy", no va a "generar falsas expectativas", pero ha destacado que el Ayuntamiento de San Sebastián y el Ministerio seguirán "en contacto" y trabajando sobre una posible solución a las demandas de la ciudad.

NECESIDADES Y NÚMEROS

"Nosotros tenemos ahora que mirar algunas de las necesidades y de los números que se han planteado", ha afirmado Eneko Goia, quien ha insistido en que "a priori no es fácil" porque "probablemente lo que requiera esa nueva instalación es mucho y eso puede dificultar el realizar una operación con los terrenos actuales".

El alcalde de San Sebastián ha precisado que la propuesta con la que continúa trabajando el Consistorio para el traslado del acuartelamiento es la zona de Eskuzaitzeta, en Zubieta. En ese sentido, ha señalado que Defensa les ha confirmado que otra de las propuestas, la de Antondegi, "se había descartado en una anterior ocasión y eso sigue siendo así". "En este momento el lugar, de ser posible, es Zubieta pero tenemos mucho que hilar y muy fino para ver si eso es viable", ha concluido.