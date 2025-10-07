Goia reconoce que le queda "la espinita de no haber dejado cerrado" el futuro de San Bartolomé

Asegura que lo acordado entre Gobierno Vasco y Ayuntamiento en materia de Vivienda "no corre ningún peligro"

SAN SEBASTIÁN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha reconocido que le ha quedado "la espinita de no haber dejado cerrado el tema" de cerro de San Bartolomé, donde se preveía la construcción de un centro comercial, proyecto al que el Ayuntamiento anunció que renunciaba.

En una entrevista a Radio San Sebastián recogida por Europa Press, Goia, que el próximo día 16 dejará el cargo y será relevado por el actual concejal de Cultura, Euskara y Turismo, Jon Insausti, ha asegurado que hasta esa fecha seguirá ejerciendo su tarea como alcalde "en el día a día".

Además, ha señalado que los últimos días han sido "muy intensos", con "mensajes y llamadas de personas de muy distinta filiación política", las cuales "desde lo humano han lanzado mensajes que a uno le llega al corazón".

Goia ha asegurado que no se arrepiente de su decisión de dejar la Alcaldía tras diez años, pese a que "la tentación es grande", porque "siempre hay motivos para seguir". "O eres firme y te pones un límite, o te dejas llevar por la inercia que es una fuerza muy peligrosa", ha indicado.

También ha recordado que "desde el principio" tuvo la idea de dejar el cargo a los diez años, algo "razonable", porque aunque queden "hitos importantes" como la pasante de Euskotren por el Centro de la Ciudad o el desarrollo urbanístico de los terrenos de cuarteles de Loiola tras su adquisición por parte de el Consistorio donostiarra que no inaugurará como alcalde, son proyectos que "están encaminados". "Los logros ahí están y ahora toca mirar al futuro y seguir avanzando en una ciudad que adoro y para la que siempre voy a estar presente", ha apuntado.

Respecto a las críticas vertidas por EH Bildu y Elkarrekin Donostia para los que debería haber esperado al fin de la presente legislatura, ha opinado que "les pilló a contrapie" y, además, en el caso de la formación soberanista "cuando lo hacen ellos está bien, cuando lo hacen los demás mal". El primer edil donostiarra ha explicado que él cree "en los proyectos, más allá de las personas" y que el programa de Gobierno "está inalterable" e Insausti "va a atender a lo que prometimos".

Sobre las palabras del portavoz del PP, Borja Corominas, que le agradeció su trabajo en estos años ha señalado que le agradece sus palabras, que "le sorprendieron", porque "no suele ser habitual".

CANDIDATOS

Respecto a la posibilidad de que el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, pudiera ser candidato a la Alcaldía donostiarra en las elecciones municipales de 2027, Goia se ha limitado a señalar que "es una opción", pero en todo caso, "una opción que tiene que valorar un partido que no es el mío".

Además, ha asegurado a Itxaso que lo acordado entre Gobierno Vasco y Ayuntamiento donostiarra en materia de Vivienda en la ciudad "no corre ningún peligro". "No vamos a perder ni un minuto, es algo prioritario", ha asegurado.

Para Goia el balance de estos diez años al frente del Gobierno municipal ha señalado que es "positivo", con una capital guipuzcoana "en una posición fuerte", con casi cuatro mil habitantes más que en 2015; renta per cápita siete mil euros superiorior a la de ese año y, por tanto, "capaz de generar riqueza", y con "la mitad de tadas de desempleo", por lo que "genera oportunidades".

"Estoy satisfecho de haber sacado proyectos que ha sido difícil", ha insistido, como la variante ferroviaria de Euskotren o el GOe, "incluso con oposiciones locales". "Es importante saber hacer apuestas importantes para la ciudad y tener mirada a medio largo plazo", ha afirmado.

Preguntado por cuestiones que hayan quedado en el tintero, Goia ha reconocido que se va con "la espinita de no haber dejado cerrado el tema de San Bartolomé", así como con la del edificio que se construyó en la calle Miracruz 19. "No estoy especialmente orgulloso de ese resultado, aunque no pudo ser de otra manera", ha confesado. "La cosas que no he podido rematar del todo ahí se quedan, pero no me voy a Marte, estaré dipuesto a echar una mano", ha insistido.

ÚLTIMO PLENO

Respecto al Pleno de Política General del día 16 en el que dejará el cargo, de forma que la concejal Nekane Arzallus será alcaldesa accidental hasta que se nombre nuevo alcalde a Insausti, se ha mostrado convencido de que tendrá "puntos emotivos", porque, además, el concejal del PP Jorge Mota también dejará su acta de edil.

Según ha avanzado, hará balance de esta década al frente de la Alcaldía y señalará "los principales retos de cara a futuro", se despedirá de sus compañeros, algo que se le hace "extraño" y también se acordará de su familia, ya que estos años no han sido fáciles --en su primera legislatura falleció su hermana, en la siguiente su madre y en la última su padre-- así como de la que fuera secretaria del grupo municipal del PNV, Mari Carmen Robles, que "no pudo ver cumplido su sueño de que llegáramos a la Alcaldía".

FUTURO Y RETOS

Preguntado por su futuro, ha indicado que aún queda "mucho camino por delante" hasta que tenga edad de jubilarse, por lo que en sus planes está seguir trabajando, pero tras "un pequeño respiro". "Hay que descomprimir, esto necesita su aterrizaje", ha reconocido.

Así, ha avanzado que en el corto plazo se dedicará a "cuestiones personales" que está "muy dejadas", para después qué hacer, algo sobre lo cual ya tiene "ideas". En cuanto a los principales retos que tenga que abordar como alcalde Insausti, Goia ha señalado que "va a tener que seguir poniendo mucha carne en el asador con el tema de la vivienda", que es "prioridad" porque "compromete nuestro futuro como ciudad", así como la gestión de turismo y de la seguridad.

Al respecto, ha considerado que "la actuación coordinada de Ertzaintza y Guardia municipal es importante para seguir teniendo una ciudad segura", pero "no es sencillo", porque "existen otros planos institucionales que tienen su parte de responsabilidad". "Nuestra actuación es preventiva y represiva, a partir de ahí está el nivel judicial que también tiene su papel, sobre todo en casos de reincidencia", ha opinado. Así ha señalado que, por ejemplo, en otros lugares del mundo se expulsa a su país a las personas que están de forma irregular y delinquen y es algo que "no está en manos del Ayuntamiento".

GENOCIDIO EN GAZA

Respecto a la huelga general en Euskadi y Navarra por Palestina convocada por los sindicatos LAB, CCOO Euskadi, UGT Euskadi, ESK, STEILAS, CGT, Etxalde e Hiru para el día 15, Goia ha señalado que en el Ayuntamiento no han valorado si se adhieren pero en todo caso el Consistorio donostiarra "se ha manifestado en repetidas ocasiones por esta cuestión y tiene varias declaraciones aprobadas, no siempre por unanimidad, pero con grandes mayorías".

Además, ha recordado que él también ha participado "en actos contra el genocidio" y le gustaría que "la reivindicación fuera pura". "A veces con esta cuestión surgen situaciones que yo no quiero compartir", ha afirmado. Así, ha señalado que no irá tras una pancarta "diciendo 'Israel suntsitu' ('Destruir Israel', en euskara), ni con quienes nos gritaba hijos de puta desde el otro lado de la pancarta el día de inicio de curso de la Universidad del País Vasco (EHU)". "Hay que tener cuidado porque además eso compromete la legitimidad de las reivindicaciones", ha advertido.

"Está produciendose un genocidio, vamos a reivindicar los Derechos Humanos desde el respeto", ha subrayado. Respecto a las críticas a CAF por su proyecto de tren en la Cisjordania ocupada, Goia ha opinado que "no se están teniendo en cuenta las consecuencias" de renunciar a él. "Se ha tenido fijación con CAF", ha considerado, al tiempo que, sin querer "desatar una caza de brujas", ha apuntado que, por ejemplo, es "contraproducente e inviable desatar" las conexiones del mundo económico con Israel.