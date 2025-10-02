Goia renunciará a la Alcaldía el 16 de octubre y dice que "siempre estuvo en su mente el límite de 10 años"

Cree que es "un buen momento" para que alguien tome el relevo y se muestra convencido de que en el PNV "hay cantera suficiente"

SAN SEBASTIÁN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha anunciado este jueves que el próximo 16 de octubre presentará su renuncia a la Alcaldía tras diez años al frente del Consistorio donostiarra, y no se presentará a la reelección en las elecciones municipales de 2027. "Tenía muy claro que la Alcaldía era un ciclo que debía tener un principio y un final y siempre estuvo en mi mente el límite de diez años", ha manifestado

Además, el regidor donostiarra ha considerado que es "un buen momento" para tomar esta decisión y se ha mostrado convencido de que en el PNV hay "cantera suficiente" para que alguien "tome el relevo".

Goia ha explicado en rueda de prensa, en el salón de plenos del Consistorio y acompañado de los ediles del PNV, las razones de su decisión, y ha anunciado que presentará su renuncia el día 16 de octubre en el Pleno de Política General del Ayuntamiento donostiarra, que será el último en el que ejercerá su cargo de alcalde.

Así, ha asegurado que es una decisión que había tomado "hace ya mucho tiempo" porque, según ha dicho, "creo que es bueno que existan ciclos con un principio y con un final". "Creo que es bueno saber hacer un buen relevo y saber hacerlo de forma ordenada", ha añadido.

"Tenía muy claro que la Alcaldía era un ciclo que debía tener un principio y un final y siempre estuvo en mi mente el límite de diez años", ha remarcado, al tiempo que ha destacado que "el proyecto político se ha conseguido".

De este modo, Goia ha incidido en que "siempre se pueden encontrar razones para seguir", pero ha considerado que "la inercia es una fuerza muy peligrosa". En su opinión, "lo importante es el proyecto de ciudad, y no tengo ninguna duda de que eso está en muy buenas manos porque hay equipo, muy buen equipo, para que PNV siga liderando esta ciudad".

El regidor donostiarra ha considerado en que "los retos y apuestas de la ciudad están bien dibujados y están en buenas manos" y ha resaltado que "son retos y apuestas que, esté donde esté, seguiré apoyando e impulsando porque lo que nunca dejaré de ser es donostiarra hasta la médula".

En esa línea, ha reiterado que "tiene que haber ciclos, que uno se tiene que poner límites, personales también, pero políticos también". "No pasa nada, aquí de lo que va es de proyectos, y el proyecto está bien blindado, y por eso estoy muy tranquilo. Lo demás, corres el riesgo de caer en una inercia que nunca acaba, y de confundir la persona con la ciudad, y yo creo que eso no es bueno", ha expresado.

Respecto a la persona que le sucederá en el cargo, ha afirmado que "esa no es una cuestión que me corresponde a mí". "Yo he sido candidato del PNV a la Alcaldía de San Sebastián, he anunciado que pongo fin a este ciclo y la decisión de quién deba ser a partir de ahora alcalde de San Sebastián corresponde al partido al que pertenezco", ha aseverado.

Eneko Goia llegó a la Alcaldía de la capital guipuzcoana después de que el PNV ganara las elecciones municipales de 2015 y la firma de un pacto de Gobierno con el PSE-EE.

Desde entonces ha sido reelegido como primer edil donostiarra en las elecciones municipales de 2019 y 2023, continuando con el pacto de gobierno con los socialistas en el Ayuntamiento de San Sebastián. Goia también fue diputado de Infraestructuras Viarias y portavoz foral en la legislatura 2007-2011.

((Habrá ampliación))