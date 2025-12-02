González abre la puerta a pactar con Elkarrekin los presupuestos "si hay acuerdo en las residencias privadas"

Archivo - El diputado general de Álava, Ramiro González - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha abierto la puerta a pactar con Elkarrekin Araba el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio 2026, "si hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos en las residencias privadas" del Territorio.

Cuestionado en rueda de prensa sobre las negociaciones presupuestarias, González ha anunciado que el Gobierno Foral (PNV-PSE) "está trabajando sobre una propuesta" que ha trasladado la coalición morada, quien, como condición, requiere el fin del conflicto laboral en las residencias privadas de Álava.

Según ha subrayado, ha habido un "acercamiento con Elkarrekin en Gipuzkoa" y ha señalado que, "si hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos de las residencias privadas, se abriría un camino con Elkarrekin que habría que recorrer".

En este sentido, ha destacado que la Diputación ha dado "un paso importante" y "significativo, mejorando la dotación económica a la que está dispuesta a efectuar para resolver este conflicto", por lo que ha abierto "una ventana de oportunidad", ya que la institución foral "está dispuesta a incrementar esas cantidades consignadas", para tratar de resolver un conflicto laboral que dura ya más de seis años.

A su juicio, se trata de "un movimiento importante que mejora las posibilidades de llegar a un acuerdo y que ahora tienen que tomar una decisión sindicatos y patronal". "Está en sus manos. Saben que esta decisión, por desgracia, no la podemos tomar nosotros. Si la pudiéramos tomar nosotros, la tendríamos tomada ya", ha añadido.

Aún así, ha advertido de que "si hubiera prórroga presupuestaria, esas cantidades desaparecerían de la prórroga presupuestaria por no haber sido ejecutadas". "Esta ventana de oportunidad se produce ahora. Si hubiera prórroga presupuestaria, esa ventana de oportunidad no estaría en la prórroga, porque no se puede prorrogar la cantidad que la Diputación está dispuesta a aportar durante los próximo años para solucionar el problema", ha reiterado.

"INABORDABLE"

Respecto a las negociaciones con EH Bildu, ha indicado que el Gobierno ha mantenido con ella varias reuniones, así como que hay una propuesta encima de la mesa, pero ha descartado poder alcanzar un acuerdo en este momento, ya que el planteamiento de la coalición abertzale "es su programa electoral", por lo que es "absolutamente inabordable ni por cantidad, ni por su contenido".

Así, ha reprobado que EH Bildu "pretende cambiar la orientación del presupuesto, cuando no es una formación política mayoritaria para imponer su propuesta". "Seguimos abiertos, pero tiene que ser consciente de que no puede realizar un cambio completo del presupuesto, porque no tiene ni apoyo social ni legitimación política para hacerlo", ha zanjado.

"No pueden catorce procuradores pretender cambiar el programa de Gobierno del PSOE y el PNV, que cuenta con casi mayoría absoluta. No tenemos mayoría absoluta, pero sí veinticuatro procuradores y procuradoras", ha argumentado.

Por último, ha explicado que el Partido Popular trasladó al Gobierno Foral su negativa a acordar las cuentas públicas del Territorio, al aducir que "el clima político no es favorable a acordar".

González ha incidido en la voluntad del Gobierno por contar con un presupuesto y ha señalado que todavía "hay tiempo y margen hasta finales de la próxima semana" para alcanzar un pacto, ya que las "vías de negociación siguen abiertas con EH Bildu y Elkarrekin".