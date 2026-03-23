González apela al "diálogo social como vía imprescindible" para afrontar la situación industrial de Aiaraldea

Ramiro Gonzalez - DFS

VITORIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha realizado "un llamamiento firme al diálogo social como vía imprescindible" para afrontar la situación industrial que atraviesa la comarca de Aiaraldea y ha destacado el papel estratégico que la digitalización y la ciberseguridad desempeñan en el futuro de la competitividad empresarial.

Unas declaraciones que el diputado general ha realizado este lunes durante su participación en el segundo 'Desayuno Tecnológico' organizado por el Aiara Industrial Lab en la localidad alavesa de Amurrio.

En su intervención, ha reconocido "la sucesión de crisis" que están afectando a varias empresas relevantes de Aiaraldea y que han supuesto una importante pérdida de empleo, además de dificultades para atraer nuevas inversiones. Además, ha recordado que la comarca ha sido históricamente un referente industrial, gracias a sus ventajas competitivas, y ha defendido la necesidad de "recuperar ese espíritu de vocación industrial" que siempre la ha caracterizado.

Según ha subrayado, "países y territorios compiten hoy por atraer inversiones, y factores como la estabilidad y la ausencia de conflictividad son decisivos y plenamente compatibles con la defensa de los derechos laborales". Por ello, ha apelado a situar "el diálogo en el centro como mejor método para resolver los conflictos y como condición esencial para impulsar la comarca, volver a atraer inversiones y fortalecer su industria".

El diputado general ha situado la digitalización y la ciberseguridad como elementos clave en la industria actual y futura. Así, ha destacado que la industria será cada vez "más conectada, automatizada y exigente, lo que abre oportunidades para mejorar procesos, aumentar la eficiencia y reforzar la capacidad de competir globalmente". Sin embargo, ha advertido de los riesgos que acompañan a este avance tecnológico, especialmente en un momento en el que "la inteligencia artificial permite ataques más sofisticados y amenazas más creíbles".

En este contexto, ha defendido que "la ciberseguridad no debe concebirse como un freno a la innovación, sino como la condición que hace posible una innovación sólida y sostenible", ya que "incorporar tecnología con criterio exige reforzar procesos, sistemas y formación para dotar a las empresas de mayor resiliencia".

"La ciberseguridad es una inversión en competitividad industrial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el grueso del tejido industrial del territorio y que necesitan acompañamiento, referencias útiles y soluciones proporcionadas a su tamaño", ha insistido.

"COOPERACIÓN" Y "ADAPTACIÓN"

González ha afirmado que la colaboración entre instituciones, empresas, centros tecnológicos y agentes de innovación es "determinante para afrontar los desafíos actuales", y ha reiterado que Aiaraldea cuenta con pasado, presente y futuro industrial. "Ese futuro no se construirá desde el conformismo ni desde el derrotismo, sino desde la ambición, la cooperación y la capacidad de adaptación", ha añadido.

En este marco, ha reafirmado el compromiso de la Diputación Foral de Álava con "una industria más innovadora, más digital, más competitiva, más descarbonizada y más segura", impulsando instrumentos de apoyo a la modernización económica del territorio. No obstante, ha subrayado que "ninguna ayuda pública sustituye la voluntad de cada empresa de incorporar la ciberseguridad y la transformación digital en su estrategia y en su cultura interna".

El diputado general ha concluido destacando que encuentros, como el 'Desayuno Tecnológico', "contribuyen a pasar de la teoría a la acción y de la preocupación a la preparación, acercando conocimiento experto a las empresas y reforzando la colaboración que exige cualquier proceso de transformación".