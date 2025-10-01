González dice que "la Diputación no tiene capacidad legal para impedir" el juego de los equipos israelíes en el Buesa

Elkarrekin reclama que "se expulse" al Maccabi y Hapoel de la Euroliga

VITORIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha explicado que, aunque la Diputación es propietaria del pabellón Fernando Buesa Arena, "su uso está cedido al Baskonia, quien tiene la disposición de la instalación", por lo que la institución foral "no tiene ninguna posibilidad legal de impedir la utilización del pabellón" por parte de los conjuntos israelíes que participan en la Euroliga.

González ha apelado a que la Euroliga impida su participación, a interpelación de Elkarrekin Araba sobre el uso del pabellón Fernando Buesa Arena por parte de los equipos israelíes de baloncesto que participan en la Euroliga en el pleno de control de las Juntas Generales de Álava.

El diputado general ha señalado que "la decisión está en manos de la Euroliga, quien está ya debatiendo sobre la posibilidad de excluir a estos equipos". "Creo que es una medida que tiene que adoptar y que, probablemente, la adopte antes de que esos partidos tengan lugar en Vitoria", ha augurado.

Por otra parte, ha indicado que "el Gobierno español es el que puede impedir la entrada de los equipos en España", al aducir que "ahora se puede coger un coche y en tres horas se va al aeropuerto de Barajas para coger un avión para ir a Tel Aviv", mientras que "no se puede coger un avión para ir a Moscú".

"De la misma manera que los equipos rusos fueron excluidos de las competiciones internacionales cuando se produjo la invasión de Ucrania, los equipos israelíes deben de ser excluidos también de las competiciones internacionales en este momento, porque no es menos grave, lo que está ocurriendo en Gaza de lo que está ocurriendo en Ucrania", ha manifestado.

Por ello, González ha realizado una "petición expresa a la Euroliga", para que tome la decisión de excluir a los equipos israelíes de las competiciones europeas, ya que "el Baskonia no tiene manera de impedir la participación de ningún club".

"NO SE PONGA DE PERFIL"

El portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, ha argumentado que, mientras la Euroliga vetó la participación de los equipos rusos tras la invasión a Ucrania, permite que jueguen los clubes de Israel, para manifestar "la hipocresía" y "doble vara de medir de ciertos organismos deportivos internacionales", dentro de "una clara muestra de complicidad con Israel y el genocidio que día a día perpetra contra la población palestina y todos los principios elementales de los derechos humanos".

Después de valorar el cambio producido a raíz de las protestas ocurridos en la pasada Vuelta a España, ha apelado al "deber y responsabilidad de todos" para "impedir" que los equipos de baloncesto jueguen en Vitoria-Gasteiz y "puedan blanquear su estado genocida".

"Usted tiene la oportunidad de adelantarse a Europa en Álava, cerrando desde ya las puertas del Buesa Arena, nuestro pabellón, a los equipos que representan a un Estado genocida. Lidere una posición que represente a la mayoría de los alaveses y condicione al co-propietario de la Euroliga. No se ponga de perfil", ha interpelado.

Rodríguez ha remarcado que "un pabellón de propiedad foral no debe abrirse a actos de delitos de odio, ni de apoyo a un estado genocida que está ocasionando delitos de crimen contra la humanidad".